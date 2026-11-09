وزير الطاقة: تشديد الرقابة على محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز ومحاسبة المخالفين

دمشق – سانا



أكد وزير الطاقة محمد البشير ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وتشديد إجراءات التفتيش على محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، أو التلاعب بعمليات توزيع المشتقات النفطية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده البشير مع مدير إدارة خدمات الطاقة في سوريا ومديري مديريات خدمات الطاقة في المحافظات، خُصص لمتابعة واقع عمل المديريات، وتقييم مستوى الأداء الرقابي، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الإشراف على قطاع توزيع المشتقات النفطية والغاز، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط قطاع المحروقات ووضع حد للمخالفات والتجاوزات.



وذكرت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، أن البشير شدد على ضرورة التعامل بحزم مع مختلف أشكال المخالفات، ولا سيما الغش والخلط والتلاعب بالعدادات والأسعار، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، التي قد تصل إلى إغلاق المحطات المخالفة وسحب تراخيصها، ما يضمن ضبط عمليات التوزيع وحماية حقوق المواطنين.



كما بحث الاجتماع ملف تراخيص محطات الوقود الجديدة عبر المنصة الإلكترونية حيث أكد البشير ضرورة الإسراع في إنجاز طلبات الترخيص وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ما يسهم في زيادة عدد المحطات، وتوسيع انتشارها في مختلف المحافظات.



وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود وزارة الطاقة لتعزيز الرقابة على قطاع المشتقات النفطية، وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من المخالفات التي تؤثر في انتظام عمليات التوزيع.