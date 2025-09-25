محاضرة في جامعة حلب تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحويل الرعاية الصحية

IMG 0150 محاضرة في جامعة حلب تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحويل الرعاية الصحية

حلب-سانا

أقيمت في كلية الطب بجامعة حلب أمس محاضرة علمية بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.. من التشخيص إلى دعم القرار السريري”، قدمها البروفيسور عبد الرحمن العلي، بحضور واسع من الأطباء والطلاب والمهتمين بالقطاع الصحي.

IMG 0153 محاضرة في جامعة حلب تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحويل الرعاية الصحية

نظمت المحاضرة من قبل مديرية صحة حلب بالتعاون مع كلية الطب بجامعة حلب في إطار سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تطوير المهارات الطبية، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في المجال الصحي.

تناولت المحاضرة كيفية استفادة القطاع الصحي من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض العلي أحدث التطبيقات العملية التي تشهد تحولاً جذرياً في طبيعة الرعاية الصحية، وركز على دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر والدقيق من خلال تحليل الصور الطبية، مثل صور الأشعة، حيث أظهرت هذه التقنيات دقة عالية في تشخيص بعض الأمراض.

كما ناقش المحاضر قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الطبية الضخمة للتنبؤ بالأمراض قبل سنوات من ظهور الأعراض الفعلية.

IMG 0155 محاضرة في جامعة حلب تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحويل الرعاية الصحية

وأكد العلي في تصريح لمراسلة سانا أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الطبيب، بل أداة فعالة تدعم قراراته، ويمكن من خلال تحليل التاريخ الطبي والبيانات الجينية للمرضى المساعدة في اقتراح خطط علاجية شخصية تزيد من فعالية العلاج وتقلل من الآثار الجانبية.

وأضاف العلي: إنه من الممكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في إدارة الكم الهائل من السجلات الطبية الإلكترونية.

مدير مديرية صحة حلب محمد وجيه جمعة أشار الى أهمية هذه الفعاليات في تطوير مهارات الأطباء ودمج خبراتهم العملية مع قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مضافة للرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

شهدت المحاضرة جلسة نقاشية موسعة تفاعل خلالها الحضور من الأطباء وطلاب الطب، حيث أجاب العلي على استفساراتهم حول الآليات العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في النظام الصحي المحلي وآفاق التطوير.

إدارة رخص السياقة في إدلب تواصل إجراء اختبارات القيادة
بدء التسجيل في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لطلاب المرحلتين ‏الابتدائية والإعدادية
أكثر من 80 طالباً ومدرباً يشاركون في البطولة السنوية العاشرة للروبوت
حملة “دير العز” مستمرة بجمع التبرعات حتى 10 تشرين الثاني القادم
اليوم الأخير من عمليات التسوية لعناصر النظام البائد في مدينة اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك