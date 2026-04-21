دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع بدء التسجيل في الماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2026، الذي تقيمه إدارة الأولمبياد العلمي بالتعاون مع مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية، ضمن مشروعهما للتنمية الرقمية للصغار واليافعين.

وذكرت الهيئة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الماراثون يأتي ضمن مسار تدريبي تنافسي يهدف إلى تنمية مهارات حل المشكلات لدى المشاركين، وبناء قدراتهم في مجال البرمجة ضمن بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والتميّز.

وبينت أن المشاركة تُقسم إلى ثلاث فئات عمرية، تشمل فئة الصغار (مستوى مبتدئ) المخصّصة لطلاب الصفين الثاني والثالث، وفئة الصغار (مستوى متقدم) لطلاب الصفين الرابع والخامس، إضافة إلى فئة اليافعين المخصّصة لطلاب الصفوف السادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل مستمر لغاية الـ 21 من أيار 2026 عبر الرابط.

ويمثل الماراثون البرمجي للصغار واليافعين الانطلاقة الأولى لكل طفل ويافع نحو فهمٍ أعمق لعالم التكنولوجيا، واستعدادٍ مبكّر للانخراط في العالم الرقمي، وبناء مستقبل مهني يرتكز على المعرفة والإبداع.