أهالي الحسكة يطالبون بتحسين واقع مياه الشرب وزيادة ساعات الضخ
من الانتهاك إلى المساءلة..مطالب في حلب بتسريع مسار العدالة الانتقالية
من إسطنبول.. الأطباء السوريون يؤسسون لرابطة تجمع الكفاءات وتعزّز الأثر
الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي
استجابةً لمناشدات الأهالي.. إنجاز مشروع الصرف الصحي في حي الفرات بمدينة الرقة
وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
محطة الحجاز بدمشق تفتح صفحات تاريخها في ندوة عن إرث الخط الحديدي
محاضرة تدريبية لتأهيل الكوادر المرشحة للعمل بالبعثات الدبلوماسية
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