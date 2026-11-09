الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: أهالي الحسكة يطالبون بتحسين واقع مياه الشرب وزيادة ساعات الضخ
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أهالي الحسكة يطالبون بتحسين واقع مياه الشرب وزيادة ساعات الضخ

وفد سعودي من رجال الأعمال والمستثمرين يصل إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي
حملة طبية لتبديل مفاصل الورك والركبة في مشفى الشواف الخيري بحماة
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الصحة تعلن تسجيل إصابتين بشلل الأطفال في دير الزور وتؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة
انتهاء المرحلة الأولى من حملة إزالة الأنقاض وفتح الطرقات في بني زيد ‏والأشرفية بحلب
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