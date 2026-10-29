تحديث تجهيزات قسم الدراسات العليا باختصاص مداواة الأسنان في كلية الطب بجامعة طرطوس ‏

طرطوس-سانا
أعلنت جامعة طرطوس عن توسعة وتحديث تجهيزات قسم الدراسات العليا باختصاص مداواة الأسنان في كلية طب الأسنان، ورفع طاقته الاستيعابية من كرسيين سنيين إلى ثمانية كراسي، بما يعزز فرص التدريب السريري للأطباء المقيمين، ويسهم في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أديب برهوم في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن تطوير القسم يمثل خطوة مهمة في تحسين التعليم الطبي التخصصي، وتوفير بيئة تدريبية أفضل للأطباء، بما ينعكس إيجاباً على كفاءتهم العلمية والعملية ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
زيادة عدد الكراسي تتيح فرصاً أوسع للتدريب العملي
أوضح برهوم أن زيادة عدد الكراسي السنية تتيح فرصاً أوسع للتدريب العملي، وتخفف الازدحام، وتمنح الأطباء المقيمين وقتاً وخبرة سريرية أكبر تحت إشراف الأساتذة المختصين، مشيراً إلى أن تحديث التجهيزات يسهم في تحسين ظروف التشخيص والمعالجة وزيادة القدرة على استقبال المرضى.
ولفت برهوم إلى أن الجامعة تعمل على تطوير تجهيزات العيادات والمخابر، وتحسين التدريب السريري، ودعم الكوادر التدريسية، وتطوير برامج الدراسات العليا وفق الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة، بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم والتأهيل التخصصي.
وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بضيق المساحات المشتركة بين كليتي طب الأسنان والصيدلة، بيّن برهوم أن الجامعة تعمل على استكمال مشروع بناء جامعي قائم يحتاج إنجازه إلى دعم الجهات المعنية، بما يتيح انتقال بعض الكليات إليه وتخفيف الاكتظاظ في المقرات الحالية، بالتوازي مع البحث بالتعاون مع محافظة طرطوس عن مقر مؤقت لكلية الصيدلة كحل إسعافي.
وأشار برهوم إلى إمكانية دراسة إنشاء مدرج مسبق الصنع فوق المدرج الحالي المشترك بين الكليتين، واستثمار الساحات الواسعة لإقامة هنغارات تُستخدم قاعاتٍ دراسية، إلى جانب دراسة تأمين قاعات مسبقة الصنع، بهدف توفير مساحات تعليمية إضافية وتحسين البيئة الجامعية.
توفير تعليم نوعي وبيئة جامعية ملائمة
أكد برهوم أن رؤية الجامعة للمرحلة المقبلة تقوم على توفير تعليم نوعي وبيئة جامعية ملائمة، وتأهيل أطباء يمتلكون العلم والمهارة والمسؤولية المهنية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين الجامعة والوزارة والمحافظة لدعم المؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.
وتندرج أعمال تطوير قسم الدراسات العليا باختصاص مداواة الأسنان في كلية الطب ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التعليم الطبي التخصصي في جامعة طرطوس، وربط تطوير البنية التحتية والتدريب السريري بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.