تحديث تجهيزات قسم الدراسات العليا باختصاص مداواة الأسنان في كلية الطب بجامعة طرطوس ‏

طرطوس-سانا‏

أعلنت جامعة طرطوس عن توسعة وتحديث تجهيزات قسم الدراسات العليا باختصاص مداواة ‏الأسنان في كلية طب الأسنان، ورفع طاقته الاستيعابية من كرسيين سنيين إلى ثمانية كراسي، بما يعزز ‏فرص التدريب السريري للأطباء المقيمين، ويسهم في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.‏

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أديب برهوم في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن تطوير القسم يمثل ‏خطوة مهمة في تحسين التعليم الطبي التخصصي، وتوفير بيئة تدريبية أفضل للأطباء، بما ينعكس ‏إيجاباً على كفاءتهم العلمية والعملية ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.‏

زيادة عدد الكراسي تتيح فرصاً أوسع للتدريب العملي

أوضح برهوم أن زيادة عدد الكراسي السنية تتيح فرصاً أوسع للتدريب العملي، وتخفف الازدحام، ‏وتمنح الأطباء المقيمين وقتاً وخبرة سريرية أكبر تحت إشراف الأساتذة المختصين، مشيراً إلى أن تحديث ‏التجهيزات يسهم في تحسين ظروف التشخيص والمعالجة وزيادة القدرة على استقبال المرضى.‏

ولفت برهوم إلى أن الجامعة تعمل على تطوير تجهيزات العيادات والمخابر، وتحسين التدريب السريري، ‏ودعم الكوادر التدريسية، وتطوير برامج الدراسات العليا وفق الاحتياجات الفعلية والإمكانات ‏المتاحة، بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم والتأهيل التخصصي.‏

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بضيق المساحات المشتركة بين كليتي طب الأسنان والصيدلة، بيّن ‏برهوم أن الجامعة تعمل على استكمال مشروع بناء جامعي قائم يحتاج إنجازه إلى دعم الجهات ‏المعنية، بما يتيح انتقال بعض الكليات إليه وتخفيف الاكتظاظ في المقرات الحالية، بالتوازي مع ‏البحث بالتعاون مع محافظة طرطوس عن مقر مؤقت لكلية الصيدلة كحل إسعافي.‏

وأشار برهوم إلى إمكانية دراسة إنشاء مدرج مسبق الصنع فوق المدرج الحالي المشترك بين الكليتين، ‏واستثمار الساحات الواسعة لإقامة هنغارات تُستخدم قاعاتٍ دراسية، إلى جانب دراسة تأمين قاعات ‏مسبقة الصنع، بهدف توفير مساحات تعليمية إضافية وتحسين البيئة الجامعية.‏

توفير تعليم نوعي وبيئة جامعية ملائمة

أكد برهوم أن رؤية الجامعة للمرحلة المقبلة تقوم على توفير تعليم نوعي وبيئة جامعية ملائمة، وتأهيل ‏أطباء يمتلكون العلم والمهارة والمسؤولية المهنية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين الجامعة ‏والوزارة والمحافظة لدعم المؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.‏

وتندرج أعمال تطوير قسم الدراسات العليا باختصاص مداواة الأسنان في كلية الطب ضمن الجهود ‏الهادفة إلى تعزيز التعليم الطبي التخصصي في جامعة طرطوس، وربط تطوير البنية التحتية والتدريب ‏السريري بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.‏