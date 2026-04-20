الجامعة الافتراضية السورية تحدد مواعيد تسجيل الطلاب المقبولين في مفاضلة خريف 2025

دمشق-سانا

حددت الجامعة الافتراضية السورية مواعيد تسجيل واستلام الأوراق الثبوتية للطلاب المقبولين في مفاضلة خريف 2025، والذين استكملوا أوراقهم الثبوتية إلكترونياً ودققت طلباتهم حتى تاريخ الـ 9 نيسان الجاري بكافة البرامج.

وأوضحت الجامعة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن تسجيل واستلام الأوراق يبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 21-4-2026 ولغاية يوم الخميس 14-5-2026 من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.

وبينت الجامعة أنه يتم تسليم الأوراق في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية السورية الداخلية، كل طالب في مركز محافظته، أما الطلاب خارج سوريا فيتم تسليم الأوراق في أحد مراكز نفاذ الجامعة وإرسالها الى أحد الأقارب أو الأصدقاء ليقوم تسليمها إلى أقرب مركز نفاذ، باستثناء مركز السعودية بإمكانهم تسليمها في المركز مع تحمل كافة الرسوم المطلوبة لإرسالها إلى دمشق، وستكون التجربة الأولى في مركز السعودية ويمكن تعميم التجربة على باقي المراكز الخارجية لاحقاً.

ولفتت الجامعة، إلى أن حملة الشهادات الثانوية غير السورية المتقدمين إلى مفاضلة خريف 2025 والذين قاموا بتسليم أوراقهم الثبوتية للمعادلة ولم تصدر أسماؤهم في قوائم القبول سيتم تدقيق طلباتهم بشكل دوري حال وصول المعادلة من وزارة التربية، أما الطلاب المقبولون فعليهم التسجيل مباشرة بشكل إلكتروني بعد القيام بتسليم أوراقهم الثبوتية في مراكز النفاذ.

ووفق إعلان الجامعة، يستمر الدفع على المقررات حتى يوم الأحد 17-5-2026 عبر قنوات الدفع التالية حصراً: شام كاش، والمؤسسة العامة للبريد في كافة المحافظات السورية نقداً، والمصرف التجاري السوري نقداً ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل عبر الرابط.

وكانت الجامعة الافتراضية السورية أصدرت في الـ 24 من آذار الماضي، نتائج مفاضلتها للفصل الدراسي خريف 2025 (F25) لجميع برامجها، وذلك للطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية إلكترونياً حتى تاريخ 15 آذار 2026.