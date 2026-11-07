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الذهب ينخفض 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

WSS0134 الذهب ينخفض 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏
من أسواق الذهب في سوريا-أرشيف سانا

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‏250 ليرة ‏سورية، مقارنةً بسعره أول أمس الخميس.‌‌‏ ‏
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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم السبت، ‏بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16600 ليرة سورية ‏للمبيع، ‏و16300 ليرة ‏للشراء. ‏ ‏
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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14250 ‏ليرة ‏سورية للمبيع، و13950 ‌‏ليرة للشراء. ‏ ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

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