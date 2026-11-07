الذهب ينخفض 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار 250 ليرة سورية، مقارنةً بسعره أول أمس الخميس.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم السبت، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16600 ليرة سورية للمبيع، و16300 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14250 ليرة سورية للمبيع، و13950 ليرة للشراء.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.