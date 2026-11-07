التعليم العالي: إلغاء شرط النشر لطلاب الدكتوراه استثنائي لدفعة هذا العام فقط

دمشق-سانا
أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق، أن قرار مجلس التعليم العالي القاضي بالسماح للطلاب الناجحين في مفاضلة الدكتوراه للعام الدراسي 2025-2026 بالتسجيل دون شرط النشر البحثي هو إجراء استثنائي ومؤقت، مقتصر حصراً على هذا العام فقط، حيث حقق هؤلاء الطلاب باقي متطلبات التسجيل عدا النشر.
وأوضح معاون الوزير في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المجلس اتخذ هذا القرار لهذه الدفعة لمعالجة حالتهم وتيسير إتمام إجراءات تسجيلهم نظراً للظروف والترتيبات الخاصة بهذه المفاضلة تحديداً.
ولفت إلى أن النشر البحثي يبقى هو الأصل والقاعدة العامّة المعتمدة في قانون تنظيم الجامعات للتسجيل في درجة الدكتوراه، مؤكداً أنه ستتم العودَة لتطبيق شرط النشر إلزامياً في الأعوام القادمة ما لم يصدر أي قرار استثنائي جديد عن مجلس التعليم العالي.
وكان مجلس التعليم العالي والبحث العلمي أصدر قراراً في آب 2025 بإلغاء شرط النشر الخارجي للتسجيل في برامج الدكتوراه، لمرة واحدة.