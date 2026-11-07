التعليم العالي: إلغاء شرط النشر لطلاب الدكتوراه استثنائي لدفعة هذا العام فقط

‏ دمشق-سانا‏

‏ أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق، أن قرار مجلس التعليم ‏العالي القاضي بالسماح للطلاب الناجحين في مفاضلة الدكتوراه للعام ‏الدراسي 2025-2026 ‏بالتسجيل دون شرط النشر البحثي هو إجراء استثنائي ومؤقت، ‏مقتصر حصراً على هذا العام ‏فقط، حيث حقق هؤلاء الطلاب باقي متطلبات التسجيل عدا ‏النشر. ‏

وأوضح معاون الوزير في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المجلس اتخذ هذا القرار لهذه الدفعة لمعالجة حالتهم وتيسير إتمام إجراءات تسجيلهم نظراً للظروف والترتيبات الخاصة بهذه المفاضلة تحديداً.‏

‏ ولفت إلى أن النشر البحثي يبقى هو الأصل والقاعدة العامّة المعتمدة في قانون تنظيم الجامعات ‏للتسجيل في درجة الدكتوراه، مؤكداً أنه ستتم العودَة لتطبيق شرط النشر إلزامياً في الأعوام ‏القادمة ما لم يصدر أي قرار استثنائي جديد عن مجلس التعليم العالي.‏

‏ وكان مجلس التعليم العالي والبحث العلمي أصدر قراراً في آب 2025 بإلغاء شرط النشر ‏الخارجي للتسجيل في برامج الدكتوراه، لمرة واحدة.‏