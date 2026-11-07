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أنتونيلي يتصدر التجارب الحرة الثانية لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1

e7cyQNYI 10 4 أنتونيلي يتصدر التجارب الحرة الثانية لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس قبل بدء التجارب الحرة لسباق جائزة ساو باولو الكبرى للفورملا 1- البرازيل-رويترز

ساو باولو-سانا

سجل سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، المقرر إقامته يوم الأحد في مدينة ساو باولو.

وحقق أنتونيلي زمناً قدره دقيقة واحدة و10.763 ثوان، متقدماً بفارق 0.253 ثانية على سائق مكلارين لاندو نوريس الذي حل ثانياً، فيما جاء سائق رد بول ماكس فرستابن في المركز الثالث بفارق 0.259 ثانية عن المتصدر.

وكان نوريس تصدر التجارب الحرة الأولى، قبل أن ينتزع أنتونيلي صدارة التجارب الثانية.

يشار إلى أن أنتونيلي 20 عاماً حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 في الأول من تشرين الثاني الجاري، بعد حلوله ثالثاً في جائزة المكسيك الكبرى، ليصبح أصغر سائق يحرز اللقب في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحققه منذ عام 1953.

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