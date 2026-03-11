جامعة دمشق تمدد التسجيل لطلاب التعليم المفتوح حتى الـ 31 من آذار الجاري

دمشق-سانا



مددت جامعة دمشق مواعيد التسجيل للطلاب القدامى والمستجدين في برامج التعليم المفتوح للفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في31-3-2026.

وأشارت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أنه يمكن للطلاب سحب استمارات التسجيل عبر رابط التلغرام.



وأكدت الجامعة ضرورة توخي الدقة التامة في اختيار المقررات، كي لا يضطر الطالب لتقديم طلبات إضافية، أو استبدال.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الدراسات القانونية، والدراسات الدولية والدبلوماسية والترجمة، والإعلام، والمحاسبة، وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ورياض الأطفال، ودبلوم التأهيل التربوي.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.