جامعة دمشق تمدد التسجيل لطلاب التعليم المفتوح حتى الـ 31 من آذار الجاري

000001 جامعة دمشق تمدد التسجيل لطلاب التعليم المفتوح حتى الـ 31 من آذار الجاري

دمشق-سانا

مددت جامعة دمشق مواعيد التسجيل للطلاب القدامى والمستجدين في برامج التعليم المفتوح للفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في31-3-2026.

وأشارت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أنه يمكن للطلاب سحب استمارات التسجيل عبر رابط التلغرام.

وأكدت الجامعة ضرورة توخي الدقة التامة في اختيار المقررات، كي لا يضطر الطالب لتقديم طلبات إضافية، أو استبدال.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الدراسات القانونية، والدراسات الدولية والدبلوماسية والترجمة، والإعلام، والمحاسبة، وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ورياض الأطفال، ودبلوم التأهيل التربوي.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.

التعليم العالي تصدر قائمة اعتماد جديدة لـ 26 مؤسسة تعليمية غير سورية
مجلس التعليم العالي يصدر التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات ‏العليا في الجامعات الحكومية ‏
تمديد التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري حتى 15 تشرين الأول المقبل
الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية تعرض إصدارات علمية ومعايير الاعتماد بمعرض دمشق الدولي للكتاب
“دليل صالة الأنشطة نحو بيئة تعليمية تفاعلية” في ورشة عمل بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك