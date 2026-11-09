إعادة فتح طريق جسر الصراف بريف اللاذقية خلال عشرة أيام

اللاذقية-سانا
تعمل مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية على تنفيذ إجراءات إسعافية لإعادة فتح الطريق عند جسر الصراف على النهر الكبير الشمالي، الذي يربط بين بلديتي الشحورة وربيعة في ريف المحافظة الشمالي، وذلك خلال مدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بعد تضرره جراء الأمطار الغزيرة والسيول.
وأوضح مدير المنطقة الشمالية في ريف اللاذقية مصطفى جولحة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن السيول جرفت أغصاناً وأشجاراً محروقة من المناطق المحيطة، ما أدى إلى انسداد فتحات الجسر وتجمع المياه وتسربها حوله، وانجراف الأتربة والصخور من جانبيه.
وبين جولحة أن آليات الخدمات الفنية تتجه إلى الموقع لتنفيذ أعمال ردم الصخور على جانبي الجسر وإعادة تأهيل الطريق وفتحه أمام حركة الأهالي، مؤكداً أن الإجراءات الحالية إسعافية، ريثما تُنفذ معالجة دائمة.
وأشار إلى أن الخدمات الفنية تعيد دراسة الجسر من الناحية الفنية خلال العام المقبل، بهدف زيادة حجم فتحاته بما يسمح باستيعاب كميات أكبر من المياه خلال الهطولات المطرية الغزيرة، والحد من تكرار الأضرار.
ولفت جولحة إلى أن الأهالي لا يواجهون انقطاعاً كاملاً، لوجود طرق بديلة عبر مناطق البيضاء وقروجة وخان الجوز، لكنها أطول من الطريق الرئيس، مؤكداً أن المدة المتوقعة لإعادة فتح الطريق تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام.
ويُعد جسر الصراف من المعابر المهمة في منطقة جبل التركمان، إذ يربط عدداً من القرى ويسهّل تنقل السكان بين بلديتي الشحورة وربيعة والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعرض الطريق للانقطاع أكثر من مرة جراء الأمطار والسيول، ما اضطر الأهالي إلى استخدام طرق بديلة أطول.