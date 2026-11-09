إعادة فتح طريق جسر الصراف بريف اللاذقية خلال عشرة أيام

اللاذقية-سانا

تعمل مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية على تنفيذ إجراءات إسعافية لإعادة فتح ‏الطريق عند جسر الصراف على النهر الكبير الشمالي، الذي يربط بين بلديتي الشحورة ‏وربيعة في ريف المحافظة الشمالي، وذلك خلال مدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بعد ‏تضرره جراء الأمطار الغزيرة والسيول.‏

وأوضح مدير المنطقة الشمالية في ريف اللاذقية مصطفى جولحة في تصريح لـ سانا اليوم ‏الإثنين، أن السيول جرفت أغصاناً وأشجاراً محروقة من المناطق المحيطة، ما أدى إلى ‏انسداد فتحات الجسر وتجمع المياه وتسربها حوله، وانجراف الأتربة والصخور من جانبيه.‏

وبين جولحة أن آليات الخدمات الفنية تتجه إلى الموقع لتنفيذ أعمال ردم الصخور على ‏جانبي الجسر وإعادة تأهيل الطريق وفتحه أمام حركة الأهالي، مؤكداً أن الإجراءات ‏الحالية إسعافية، ريثما تُنفذ معالجة دائمة.‏

وأشار إلى أن الخدمات الفنية تعيد دراسة الجسر من الناحية الفنية خلال العام المقبل، ‏بهدف زيادة حجم فتحاته بما يسمح باستيعاب كميات أكبر من المياه خلال الهطولات ‏المطرية الغزيرة، والحد من تكرار الأضرار.‏

ولفت جولحة إلى أن الأهالي لا يواجهون انقطاعاً كاملاً، لوجود طرق بديلة عبر مناطق ‏البيضاء وقروجة وخان الجوز، لكنها أطول من الطريق الرئيس، مؤكداً أن المدة المتوقعة ‏لإعادة فتح الطريق تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام.‏

ويُعد جسر الصراف من المعابر المهمة في منطقة جبل التركمان، إذ يربط عدداً من ‏القرى ويسهّل تنقل السكان بين بلديتي الشحورة وربيعة والوصول إلى الخدمات الأساسية، ‏وتعرض الطريق للانقطاع أكثر من مرة جراء الأمطار والسيول، ما اضطر الأهالي إلى ‏استخدام طرق بديلة أطول.‏