وزارة التربية السورية تستكمل استعداداتها لامتحانات الشهادات ‏العامة ‏

دمشق-سانا‏

استكملت وزارة التربية والتعليم السورية تجهيز 2318 مركزاً ‏امتحانياً في مختلف المحافظات، استعداداً لانطلاق امتحانات ‌‏الشهادات العامة لدورة عام 2026، والتي يتقدم إليها أكثر من 832 ‏ألف طالب وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي ‏والثانوي‎.‎

وأوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف ‏عنان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين ‏لامتحانات ‏شهادة التعليم الأساسي بلغ 450 ألفاً و884 طالباً وطالبة، ‏و13141 طالباً وطالبة في الإعدادية الشرعية، فيما بلغ ‏عدد ‏المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة 368 ألفاً و596 ‏طالباً وطالبة، موزعين على 127 ألفاً و343 طالباً ‏وطالبة في ‏الفرع الأدبي، و215 ألفاً و258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، ‏وفي الثانوية الشرعية 2728 طالباً وطالبة، أما ‏الثانوية المهنية فقد ‏بلغ عدد المتقدمين 23267 طالباً وطالبة موزعين على المراكز ‏الامتحانية التي جرى تجهيزها وتأمين ‏متطلباتها كافة لضمان سير ‏العملية الامتحانية بالشكل الأمثل‎.‎

وأشار عنان إلى أن الوزارة استكملت خلال الفترة الماضية مختلف ‏التحضيرات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة ‏بالامتحانات، بما ‏في ذلك تجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر المكلفة ‏بالإشراف والمراقبة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة ‏بتوفير بيئة امتحانية ‏مستقرة وآمنة للطلاب‎.‎

ولفت عنان إلى أن عدد المراقبين والمشرفين والإداريين والفرق ‏الفنية المكلفة بمتابعة الامتحانات في مختلف المحافظات بلغ ‏أكثر ‏من 160ألفاً‎.‎

وأكد عنان أن الوزارة بالتنسيق مع مديريات التربية والجهات ‏المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير ‌‏الامتحانات ومعالجة أي طارئ بشكل فوري، بما يحقق مصلحة ‏الطلبة ويؤمن أجواء مناسبة لأداء امتحاناتهم‎.‎

وختم عنان بالتأكيد أن الوزارة حريصة على توفير الظروف ‏الملائمة التي تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل ما ‏لديهم، ‏متمنياً لهم النجاح والتوفيق في هذا الاستحقاق التعليمي المهم‎.‎

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ ‏في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق امتحانات ‌‏الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية ‏الشرعية والمهنية، في السادس منه‎.‎