وزارة التربية السورية تستكمل استعداداتها لامتحانات الشهادات ‏العامة ‏

دمشق-سانا
استكملت وزارة التربية والتعليم السورية تجهيز 2318 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات، استعداداً لانطلاق امتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026، والتي يتقدم إليها أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وأوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بلغ 450 ألفاً و884 طالباً وطالبة، و13141 طالباً وطالبة في الإعدادية الشرعية، فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة 368 ألفاً و596 طالباً وطالبة، موزعين على 127 ألفاً و343 طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و215 ألفاً و258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالباً وطالبة، أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين 23267 طالباً وطالبة موزعين على المراكز الامتحانية التي جرى تجهيزها وتأمين متطلباتها كافة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.
وأشار عنان إلى أن الوزارة استكملت خلال الفترة الماضية مختلف التحضيرات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر المكلفة بالإشراف والمراقبة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب.
ولفت عنان إلى أن عدد المراقبين والمشرفين والإداريين والفرق الفنية المكلفة بمتابعة الامتحانات في مختلف المحافظات بلغ أكثر من 160ألفاً.
وأكد عنان أن الوزارة بالتنسيق مع مديريات التربية والجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات ومعالجة أي طارئ بشكل فوري، بما يحقق مصلحة الطلبة ويؤمن أجواء مناسبة لأداء امتحاناتهم.
وختم عنان بالتأكيد أن الوزارة حريصة على توفير الظروف الملائمة التي تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في هذا الاستحقاق التعليمي المهم.
يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس منه.