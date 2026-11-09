الخط الحديدي الحجازي: مشاريع واعدة للنقل السككي والاستثمار والسياحة

‏ دمشق-سانا‏

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تعمل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في وزارة النقل على تنفيذ رؤية تطويرية ‏تستهدف إعادة تفعيل النقل السككي، وتوسيع خدمات نقل الركاب والبضائع، وإحياء ‏الرحلات السياحية، إلى جانب استثمار الأصول العقارية للمؤسسة في مشاريع تنموية ‏وخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.‏

وتعكس هذه التوجهات، وفق رؤية المؤسسة، انتقالاً من مجرد الحفاظ على إرث الخط ‏الحديدي الحجازي إلى توظيف إمكاناته التاريخية والعقارية والتشغيلية في مشاريع تنموية، ‏تجمع بين تحديث قطاع النقل وتعزيز الاستثمار وتنشيط السياحة.‏

الربط السككي.. بوابة لتعزيز حركة التجارة

وأوضح المدير العام للمؤسسة محمد العجمي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن ‏المؤسسة تستند في خططها إلى إرثها التاريخي ومكانتها، وتسعى إلى استعادة دورها في ‏قطاع النقل، وتطوير إمكاناتها وتحويل أصولها إلى فرص حقيقية للتطوير والاستثمار، ‏بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.‏

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وبيّن العجمي أن مشروع الربط السككي يأتي في مقدمة المشاريع الاستثمارية للمؤسسة، ‏ويستهدف تطوير محور الخط الحديدي الحجازي الجنوبي وتحويله إلى ممر دولي لنقل ‏البضائع، يربط دمشق بالحدود الأردنية، ويفتح آفاقاً لتعزيز حركة النقل السككي والتبادل ‏التجاري في المنطقة.‏

قطارات الضواحي.. حلول لتخفيف الازدحام

وفي إطار تطوير النقل العام، أشار العجمي إلى أن مشروع قطار الضواحي يشكل خطوة ‏مهمة نحو ربط المناطق المحيطة بمدينة دمشق بمركزها، من خلال الاستفادة من مسارات ‏المؤسسة القائمة، وتوفير وسيلة نقل جماعي أكثر كفاءة وتسهم في تخفيف الضغط على ‏شبكة الطرق والحد من الازدحام المروري، وإعادة دمج القطار في منظومة النقل الحضري ‏وشبه الحضري.‏



وبيّن أن الخطط المستقبلية للمؤسسة تتضمن ربط خطي المترو الأخضر والأحمر عند ‏ساحة الحجاز، وإطلاق أربعة خطوط سككية لنقل الركاب إلى الضواحي؛ الأول باتجاه ‏قدسيا ثم دمر، والثاني نحو المعضمية ثم قطنا، والثالث جنوباً باتجاه دير علي والكسوة، ‏فيما يصل الخط الرابع محطة الحجاز بمعرض دمشق الدولي ومطار دمشق الدولي.‏

السياحة السككية.. إحياء تجربة القطار

ولا تقتصر مشاريع المؤسسة على نقل الركاب والبضائع، بل تمتد إلى إعادة إحياء ‏السياحة عبر القطارات، إذ لفت العجمي إلى العمل على مشروع القطار السياحي، الذي ‏يستهدف تشغيل رحلات عبر مسارات تتميز بقيمتها الطبيعية والتراثية، وتحويل رحلة ‏القطار إلى تجربة سياحية متكاملة تتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة واكتشاف المواقع ‏المحيطة، بما يعزز الحركة السياحية وينشط الخدمات المرتبطة بها.‏

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وأضاف أن المؤسسة تتطلع أيضاً إلى تطوير فكرة تشغيل القطارات البخارية القديمة ‏ضمن المسارات السياحية، والاستفادة من تجارب دول تحافظ على هذا الإرث وتوظفه في ‏تنشيط السياحة، ومنها الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، بما يتيح الجمع بين القيمة ‏التاريخية للقطارات ومتعة التجربة السياحية.‏

الأصول العقارية.. من ممتلكات إلى مشاريع تنموية

وفي الجانب الاستثماري، أوضح العجمي أن خطط التطوير تشمل الاستفادة من ‏الأصول العقارية التابعة للمؤسسة، والعمل على تحويل بعضها إلى مراكز خدمية ومشاريع ‏تنموية في مدينة دمشق ومحافظة درعا، بما يعزز العائد الاقتصادي من هذه الممتلكات ‏ويتيح توظيفها في أنشطة تخدم المجتمع والاقتصاد.‏

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وأكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية للنقل، ‏وإحياء السياحة السككية، وتعزيز النقل العام، واستثمار الأصول العقارية، مشدداً على أن ‏هدف المؤسسة لا يقتصر على إعادة تشغيل ما كان قائماً، بل يتعداه إلى بناء فرص ‏جديدة وتحويل إمكاناتها إلى مشاريع منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.‏

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ويعود تاريخ الخط الحديدي الحجازي إلى مطلع القرن العشرين، حين شكّل أحد أبرز ‏مشاريع النقل والربط في المنطقة، وأسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع وربط ‏دمشق بمناطق واسعة وصولاً إلى الحجاز.‏