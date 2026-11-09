الخط الحديدي الحجازي: مشاريع واعدة للنقل السككي والاستثمار والسياحة

دمشق-سانا
تعمل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في وزارة النقل على تنفيذ رؤية تطويرية تستهدف إعادة تفعيل النقل السككي، وتوسيع خدمات نقل الركاب والبضائع، وإحياء الرحلات السياحية، إلى جانب استثمار الأصول العقارية للمؤسسة في مشاريع تنموية وخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه التوجهات، وفق رؤية المؤسسة، انتقالاً من مجرد الحفاظ على إرث الخط الحديدي الحجازي إلى توظيف إمكاناته التاريخية والعقارية والتشغيلية في مشاريع تنموية، تجمع بين تحديث قطاع النقل وتعزيز الاستثمار وتنشيط السياحة.
الربط السككي.. بوابة لتعزيز حركة التجارة
وأوضح المدير العام للمؤسسة محمد العجمي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن المؤسسة تستند في خططها إلى إرثها التاريخي ومكانتها، وتسعى إلى استعادة دورها في قطاع النقل، وتطوير إمكاناتها وتحويل أصولها إلى فرص حقيقية للتطوير والاستثمار، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبيّن العجمي أن مشروع الربط السككي يأتي في مقدمة المشاريع الاستثمارية للمؤسسة، ويستهدف تطوير محور الخط الحديدي الحجازي الجنوبي وتحويله إلى ممر دولي لنقل البضائع، يربط دمشق بالحدود الأردنية، ويفتح آفاقاً لتعزيز حركة النقل السككي والتبادل التجاري في المنطقة.
قطارات الضواحي.. حلول لتخفيف الازدحام
وفي إطار تطوير النقل العام، أشار العجمي إلى أن مشروع قطار الضواحي يشكل خطوة مهمة نحو ربط المناطق المحيطة بمدينة دمشق بمركزها، من خلال الاستفادة من مسارات المؤسسة القائمة، وتوفير وسيلة نقل جماعي أكثر كفاءة وتسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من الازدحام المروري، وإعادة دمج القطار في منظومة النقل الحضري وشبه الحضري.
وبيّن أن الخطط المستقبلية للمؤسسة تتضمن ربط خطي المترو الأخضر والأحمر عند ساحة الحجاز، وإطلاق أربعة خطوط سككية لنقل الركاب إلى الضواحي؛ الأول باتجاه قدسيا ثم دمر، والثاني نحو المعضمية ثم قطنا، والثالث جنوباً باتجاه دير علي والكسوة، فيما يصل الخط الرابع محطة الحجاز بمعرض دمشق الدولي ومطار دمشق الدولي.
السياحة السككية.. إحياء تجربة القطار
ولا تقتصر مشاريع المؤسسة على نقل الركاب والبضائع، بل تمتد إلى إعادة إحياء السياحة عبر القطارات، إذ لفت العجمي إلى العمل على مشروع القطار السياحي، الذي يستهدف تشغيل رحلات عبر مسارات تتميز بقيمتها الطبيعية والتراثية، وتحويل رحلة القطار إلى تجربة سياحية متكاملة تتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة واكتشاف المواقع المحيطة، بما يعزز الحركة السياحية وينشط الخدمات المرتبطة بها.
وأضاف أن المؤسسة تتطلع أيضاً إلى تطوير فكرة تشغيل القطارات البخارية القديمة ضمن المسارات السياحية، والاستفادة من تجارب دول تحافظ على هذا الإرث وتوظفه في تنشيط السياحة، ومنها الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، بما يتيح الجمع بين القيمة التاريخية للقطارات ومتعة التجربة السياحية.
الأصول العقارية.. من ممتلكات إلى مشاريع تنموية
وفي الجانب الاستثماري، أوضح العجمي أن خطط التطوير تشمل الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للمؤسسة، والعمل على تحويل بعضها إلى مراكز خدمية ومشاريع تنموية في مدينة دمشق ومحافظة درعا، بما يعزز العائد الاقتصادي من هذه الممتلكات ويتيح توظيفها في أنشطة تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية للنقل، وإحياء السياحة السككية، وتعزيز النقل العام، واستثمار الأصول العقارية، مشدداً على أن هدف المؤسسة لا يقتصر على إعادة تشغيل ما كان قائماً، بل يتعداه إلى بناء فرص جديدة وتحويل إمكاناتها إلى مشاريع منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويعود تاريخ الخط الحديدي الحجازي إلى مطلع القرن العشرين، حين شكّل أحد أبرز مشاريع النقل والربط في المنطقة، وأسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع وربط دمشق بمناطق واسعة وصولاً إلى الحجاز.