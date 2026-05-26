الوزير الحلبي: الجامعات التي وُلدت من رحم الثورة السورية حملت رسالة العلم في أصعب الظروف

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الجامعات التي وُلدت من رحم الثورة السورية، لم تكن مجرد مؤسسات تعليمية عابرة، بل تجربة وطنية وإنسانية حملت رسالة العلم في أصعب الظروف.

وأشار الوزير الحلبي في بيان له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تخريج دفعات من الطلاب من هذه الجامعات، أن جامعات الشمال السوري، مثل جامعة الشام العالمية، وجامعة حلب الحرة، وجامعة إدلب، وجامعة النهضة، وجامعة ماري، تعد تجربة وطنية وإنسانية حملت رسالة العلم في أصعب الظروف، وقدّمت نماذج استثنائية من الصمود والإيمان بالوطن والمستقبل.

ولفت الوزير الحلبي، إلى أنه في كل حفل تخرج من هذه الجامعات، لا يغيب حضور الشهداء الذين كانوا طلاباً وحملة علم ورسالة، قبل أن يكونوا أبطالاً في ميادين الكرامة والدفاع عن الأرض والإنسان، مشيراً إلى أن تكريم الخريجين الشهداء اليوم هو تكريم لقيمة التضحية، ولجيل آمن أن العلم والوطن قضية واحدة لا تنفصل.

وأضاف الوزير الحلبي: إن طلاب الثورة السورية أثبتوا أنهم لم يكونوا فقط وقود النصر والثبات، بل سيكونون أيضاً وقود البناء وإعادة الإعمار وصناعة مستقبل سورية الحرة الكريمة.

وأعرب وزير التعليم العالي عن التطلع بفخر واعتزاز إلى هذه الجامعات وكوادرها وطلبتها، لما قدموه من صمود أكاديمي ووطني، ولما حملوه من رسالة عظيمة حافظت على استمرارية التعليم والمعرفة رغم كل التحديات، متوجهاً بالرحمة لشهداء سوريا الأبرار، ومؤكداً أن طلاب العلم الذين حملوا الوطن في قلوبهم سيحملون مستقبله بعقولهم وإرادتهم.

وكانت احتفلت مؤخراً جامعة الشام العالمية في مدينة إعزاز بالقرب من قرية شمارين في الريف الشمالي لمحافظة حلب، بتخريج دفعتي النصر والتحرير.

وشكلت الجامعات الخاصة في الشمال السوري كياناً تعليمياً مهماً، وتوزعت على منطقتين رئيسيتين في إدلب وحلب، لتلبية الاحتياجات العلمية خلال مرحلة الثورة السورية.