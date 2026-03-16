نحو 12 ألف طالب يتقدّمون لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة دمشق

يتقدم نحو 12 ألف طالب وطالبة لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة دمشق، التي انطلقت أمس وتستمر حتى التاسع عشر من شهر نيسان المقبل، وسط إجراءات تنظيمية اتخذتها الجامعة.

رئيس جامعة دمشق د. مصطفى صائم الدهر، أكّد في تصريح لمراسلة سانا اليوم، عقب جولة تفقدية على القاعات الامتحانية، أن الامتحانات تجري في أجواء هادئة ومنظمة، مع انتظام كامل داخل القاعات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الكوادر الإدارية والتدريسية وعمداء الكليات لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.

بدوره، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح د. تيسير زاهر، أنّ الجامعة استكملت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للعملية الامتحانية، من تجهيز القاعات وتوفير الأوراق الامتحانية، إلى تنظيم عمل الكوادر التدريسية والإدارية والمراقبين، بما يهيّئ البيئة المناسبة للطلاب أثناء تقديم امتحاناتهم.

“إقبال على برامج الاقتصاد”

عميد كلية الاقتصاد د. علي كنعان أشار إلى أن عدد المتقدمين في الكلية يتراوح بين 300 و400 طالب ضمن برنامجي المحاسبة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود إقبال من الطلاب، ولا سيما العاملين في القطاعين العام والخاص الذين لم تتح لهم فرصة متابعة دراستهم سابقاً.

وأكد أن الكلية تعمل على تأهيل الطلاب علمياً وعملياً وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة.

من جهتهما، أوضحت الطالبتان ريم السعدي وآيات طالب أن أجواء الامتحان كانت هادئة ومنظمة، وساد القاعات التزام وانضباط ساعد الطلاب على التركيز وتقديم امتحاناتهم براحة، مشيرتين إلى أن الأسئلة جاءت مناسبة لمستوى الطلاب مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى دراسة أعمق.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الدراسات القانونية، والدراسات الدولية والدبلوماسية والترجمة، والإعلام، والمحاسبة، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورياض الأطفال، إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي.

يُذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية أحدث بموجب المرسوم رقم 383 لعام 2001، ويهدف إلى إتاحة فرص التعليم المستمر للطلاب والعاملين الراغبين في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة تعليمية لمن لم تسمح لهم ظروفهم بالالتحاق بالدراسة النظامية.