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مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات

01 Removed مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات
02 ت Removed مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات
05 Removed مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات
P 3 مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات
P 4 مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات

تسهم مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات، ما شجّع نحو 40% من السكان على العودة، وسط استمرار التحديات المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية.

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