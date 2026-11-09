مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات

تسهم مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات، ما شجّع نحو 40% من السكان على العودة، وسط استمرار التحديات المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية.