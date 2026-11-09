مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات تاريخ النشر: 2026/11/09 7:51 مساءً اخر تحديث: 2026/11/09 7:51 مساءً تسهم مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات، ما شجّع نحو 40% من السكان على العودة، وسط استمرار التحديات المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية. 227 خريجاً في الدورة الـ 66 أفراد يلتحقون بصفوف وزارة الداخلية أكثر من 210 آلاف خدمة طبية مقدمة في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة مواصلة أعمال التزفيت في المحاور الرئيسية والأحياء في مدينة دمشق ضمن خطة عام 2026 بعد سنوات من التعطّل.. عودة المعبر المائي في نهر العرب باللاذقية إلى الخدمة إحباط محاولة تهريب مخدرات في ريف السويداء صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تحسين الخدماتمدينة السخنة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية آخر الأخبار انفوغراف مبادرات أبناء مدينة السخنة والمغتربين تسهم في إعادة تأهيل المرافق وتحسين الخدمات محلياتالمحافظاتدرعا للعام الثاني.. الاحتلال يحرم أهالي معرية في ريف درعا من استثمار أراضيهم انفوغراف الحركة العمرانية في القنيطرة تشهد نشاطاً متزايداً