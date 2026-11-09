للعام الثاني.. الاحتلال يحرم أهالي معرية في ريف درعا من استثمار أراضيهم

درعا-سانا

يُحرم أهالي قرية معرية بمنطقة وادي اليرموك في ريف درعا الغربي، للعام الثاني على ‏التوالي، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة الزور، جراء إغلاق قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدي إليها، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية والمعيشية، ‏لكون هذه الأراضي مصدر دخلهم الرئيسي.‏

وأوضح رئيس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن ‏الأهالي يعيشون حالة من الحيرة والألم نتيجة استمرار منعهم من الوصول إلى أراضيهم ‏التي تمثل عصب حياتهم الاقتصادية، وترتبط بتاريخهم وامتدادهم في المنطقة.‏

ولفت إلى أن المعاناة لا تقتصر على تعذر فلاحة الأراضي وجني المحاصيل، بل ‏تترافق مع ممارسات عدوانية مستمرة من قوات الاحتلال للتضييق على الأهالي.‏

من جهتهم طالب عدد من أبناء القرية بإنهاء القيود المفروضة عليهم، وتمكينهم من ‏الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية بصورة طبيعية، بما يضمن حقهم في ‏استثمار ممتلكاتهم وتأمين مصادر رزقهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وبحقهم في ‏استثمارها.‏

وتشكل معاناة أهالي معرية جزءاً من معاناة أهالي قرى وبلدات حوض اليرموك جراء ‏اعتداءات الاحتلال التي تشمل التوغلات المتكررة والمداهمات وعمليات التفتيش ‏والاعتقال والقصف، وما يرافقها من ترويع للأهالي وقيود على حركة تنقلهم وممارسة ‏أنشطتهم الزراعية.‏