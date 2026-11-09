للعام الثاني.. الاحتلال يحرم أهالي معرية في ريف درعا من استثمار أراضيهم

درعا-سانا
يُحرم أهالي قرية معرية بمنطقة وادي اليرموك في ريف درعا الغربي، للعام الثاني على التوالي، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة الزور، جراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدي إليها، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية والمعيشية، لكون هذه الأراضي مصدر دخلهم الرئيسي.
وأوضح رئيس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الأهالي يعيشون حالة من الحيرة والألم نتيجة استمرار منعهم من الوصول إلى أراضيهم التي تمثل عصب حياتهم الاقتصادية، وترتبط بتاريخهم وامتدادهم في المنطقة.
ولفت إلى أن المعاناة لا تقتصر على تعذر فلاحة الأراضي وجني المحاصيل، بل تترافق مع ممارسات عدوانية مستمرة من قوات الاحتلال للتضييق على الأهالي.
من جهتهم طالب عدد من أبناء القرية بإنهاء القيود المفروضة عليهم، وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية بصورة طبيعية، بما يضمن حقهم في استثمار ممتلكاتهم وتأمين مصادر رزقهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وبحقهم في استثمارها.
وتشكل معاناة أهالي معرية جزءاً من معاناة أهالي قرى وبلدات حوض اليرموك جراء اعتداءات الاحتلال التي تشمل التوغلات المتكررة والمداهمات وعمليات التفتيش والاعتقال والقصف، وما يرافقها من ترويع للأهالي وقيود على حركة تنقلهم وممارسة أنشطتهم الزراعية.