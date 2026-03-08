وزير التعليم العالي: الشفافية وتكافؤ الفرص أساس الإعلان عن المنح الدراسية

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، التزام الوزارة الكامل بمبدأ الشفافية فيما يتعلق بالإعلان عن المنح الدراسية، التي ترد إلى الوزارة من مختلف الدول والجهات المانحة.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح عبر منصة (X) اليوم الأحد، أن جميع المنح التي تصل إلى الوزارة، سواء كانت لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو لبرامج التدريب والتأهيل الأكاديمي، يتم الإعلان عنها بشكل واضح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مع نشر كل التفاصيل المتعلقة بها، بما يشمل شروط التقديم وآليات الترشيح والمواعيد المحددة.

ولفت إلى أن الوزارة تنطلق في هذا الإطار من مبدأ، أن الشفافية وتكافؤ الفرص هما الأساس في إتاحة هذه الفرص أمام جميع الطلبة، لذا تحرص على أن تكون جميع المعلومات متاحة للجميع عبر القنوات الرسمية للوزارة دون استثناء.

ودعا الوزير الحلبي الطلبة والباحثين إلى متابعة الموقع الرسمي للوزارة باستمرار؛ للاطلاع على المنح والفرص الدراسية التي يتم الإعلان عنها أولاً بأول.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع بشكل مستمر، برامج التعاون العلمي والثقافي مع عدد من الدول والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، والتي تتضمن تقديم منح دراسية وفرص تدريبية للطلبة والباحثين في مختلف الاختصاصات، وذلك في إطار دعم تأهيل الكوادر العلمية وتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية؛ بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.