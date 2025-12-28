وزيرا الصحة والتعليم العالي يطلعان على الواقع الصحي والتعليمي في دير الزور

دير الزور-سانا

اطلع وزيرا الصحة مصعب العلي والتعليم العالي مروان الحلبي برفقة محافظ دير الزور غسان السيد أحمد على واقع الخدمات الصحية والتعليمية في المحافظة، وذلك في إطار خطة الحكومة للوقوف بشكل مباشر على واقع الخدمات الحيوية، والعمل على تطوير القطاعين الصحي والأكاديمي.

وأجرى الوزير العلي جولةً ميدانية في مشافي المدينة لتقييم جودة الخدمات الطبية المقدّمة، حيث وجّه بضرورة تطوير الأداء وسرعة تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مُؤكِّداً التزام الوزارة بتحسين الواقع الصحي والاستشفائي في المنطقة.

بدوره، تفقد الحلبي واقع واحتياجات كليات جامعة الفرات بعد الأضرار التي لحقت بها في عهد النظام البائد، وشارك في اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة الواقع التعليمي والأكاديمي لها.

وكان الوزيران شاركا في افتتاح فعاليات ملتقى جسور العلم في كلية الزراعة بجامعة الفرات تحت عنوان “من جسر الشغور إلى الجسر المعلق نخطُّ المستقبل معاً”، والذي ينظمه المجلس العلمي السوري بالتعاون مع منظمة جسور وجامعتي إدلب والفرات، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

