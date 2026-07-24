أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة

photo 2 2026 07 24 13 22 43 1 أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة

دمشق-سانا

استجابت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، لأربعة بلاغات عن حوادث غرق في محافظات عدة، أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن شاب في عداد المفقودين على شاطئ طرطوس.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في التلغرام أن الحوادث شملت وفاة طفلين شقيقين إثر غرقهما في ساقية مياه بريف حلب الشرقي، ووفاة طفلة مع إنقاذ طفلة أخرى في نهر العاصي، إضافة إلى إنقاذ رجل وامرأتين بعد تعرضهم للغرق على شاطئ طرطوس، بينما توفي شاب آخر، ولا تزال أعمال البحث مستمرة عن شاب مفقود في الموقع ذاته.

وجددت الوزارة تحذيرها من استمرار اضطراب البحر حتى فجر يوم الأحد 26 تموز، مبينة أن ارتفاع الأمواج المتوقع يتراوح بين متر ومترين، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح يتراوح بين 30 و45 كيلومتراً في الساعة، ما يزيد من مخاطر السباحة والأنشطة البحرية.

وأكدت الوزارة أن جميع الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود في سوريا غير صالحة للسباحة وتشكل خطراً بالغاً على الحياة، داعية الأهالي إلى منع الأطفال من الاقتراب من المجاري المائية، والالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح.

وكان الدفاع المدني السوري حذر في الـ 22 من شهر تموز الجاري من اضطراب البحر على مناطق الساحل السوري، اعتباراً من صباح يوم أمس ‏الخميس حتى فجر الأحد المقبل، نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث ‏الغرق.‏

photo 1 2026 07 24 13 22 43 1 أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة
photo 1 2026 07 24 17 58 08 أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة
photo 3 2026 07 24 17 58 08 أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة
photo 5 2026 07 24 17 58 08 أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة
photo 6 2026 07 24 17 58 08 أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة
بحضور الرئيس الشرع.. الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توقع اتفاقية مع الشركة الفرن
ندوة في جامعة دمشق حول التوحد: نحو تشخيص مبكر ورعاية شاملة في سوريا
صيانة طارئة لمحطة توليد جندر لرفع كفاءة الأداء وزيادة الاستطاعة الكهربائية
تمديد مهلة تقديم طلبات ادعاء الملكية للعقارات في المنطقة التنظيمية الثانية بدمشق
الطقس مستقر والحرارة حول معدلاتها في عموم سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك