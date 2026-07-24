أربع وفيات بحوادث غرق في محافظات سورية عدة

دمشق-سانا



استجابت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، لأربعة بلاغات عن حوادث غرق في محافظات عدة، أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن شاب في عداد المفقودين على شاطئ طرطوس.



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في التلغرام أن الحوادث شملت وفاة طفلين شقيقين إثر غرقهما في ساقية مياه بريف حلب الشرقي، ووفاة طفلة مع إنقاذ طفلة أخرى في نهر العاصي، إضافة إلى إنقاذ رجل وامرأتين بعد تعرضهم للغرق على شاطئ طرطوس، بينما توفي شاب آخر، ولا تزال أعمال البحث مستمرة عن شاب مفقود في الموقع ذاته.



وجددت الوزارة تحذيرها من استمرار اضطراب البحر حتى فجر يوم الأحد 26 تموز، مبينة أن ارتفاع الأمواج المتوقع يتراوح بين متر ومترين، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح يتراوح بين 30 و45 كيلومتراً في الساعة، ما يزيد من مخاطر السباحة والأنشطة البحرية.



وأكدت الوزارة أن جميع الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود في سوريا غير صالحة للسباحة وتشكل خطراً بالغاً على الحياة، داعية الأهالي إلى منع الأطفال من الاقتراب من المجاري المائية، والالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح.



وكان الدفاع المدني السوري حذر في الـ 22 من شهر تموز الجاري من اضطراب البحر على مناطق الساحل السوري، اعتباراً من صباح يوم أمس ‏الخميس حتى فجر الأحد المقبل، نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث ‏الغرق.‏