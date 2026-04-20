بمناسبة يوم الأرض العالمي.. ملتقى بيئي في دمشق يناقش واقع المياه

دمشق-سانا

نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع محافظة دمشق، اليوم الإثنين ملتقى توعوياً بيئياً بعنوان “المياه في حياتنا”، للحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية، وذلك بمناسبة يوم الأرض العالمي تحت شعار “قوتنا.. كوكبنا”، في مبنى مديرية البيئة بالمحافظة.

وتناول الملتقى الذي شارك فيه عدد من الجهات المعنية، محاور متعلقة بواقع المياه، أبرزها تلوث المياه وتأثيراته على المياه الجوفية ومياه الشرب، وآليات معالجته، إضافة إلى تقييم الأثر البيئي، وأهمية التوعية بترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها، وحصاد مياه الأمطار، إلى جانب مناقشة دور المؤسسات والمجتمع في تعزيز الوعي البيئي، وضرورة تبني حلول مستدامة للحفاظ على الموارد المائية.

وفي تصريح لمراسلة “سانا”، أوضحت رئيسة دائرة التوعية البيئية في محافظة دمشق سونا شعبان، أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز الوعي بالمخاطر البيئية، ولا سيما التلوث والتغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على كوكب الأرض، إضافة إلى عدد من القضايا البيئية، مع التركيز بشكل خاص على تلوث المياه، وكيفية معالجته، وتأثيره على المياه الجوفية ومياه الشرب، وتقييم الأثر البيئي المرتبط به.

وأشارت شعبان إلى أن العمل البيئي يتطلب جهداً طويل الأمد، في ظل استمرار ضعف الوعي المجتمعي بأهمية البيئة، حيث لا يزال ينظر إليها كأمر ثانوي، رغم ارتباطها المباشر بمختلف جوانب الحياة، من المناخ والزراعة، وصولاً إلى الأمن الغذائي.

من جانبها، أوضحت الكيميائية إيمان سليمان أهمية توعية المجتمع بعد فترات الجفاف التي شهدتها البلاد، ودور مديرية البيئة في مراقبة مصادر المياه، والكشف عن الملوثات من خلال أعمال المخابر والتفتيش، وتطوير عمل المخابر البيئية من خلال توفير التجهيزات والدعم اللازم، إلى جانب رفدها بكوادر جديدة تمتلك الكفاءة، والشغف للعمل.

بدورها، لفتت مسؤولة المدارس في قطاع ساروجة ميادة المدني إلى ضرورة إشراك الطلاب بشكل أكبر في الأنشطة البيئية، من خلال حضور الفعاليات والمشاركة في حملات التشجير، بما يعزز ارتباطهم بالبيئة ويزيد من وعيهم بأهميتها، وإدخال مادة بيئية ضمن المناهج الدراسية بشكل منتظم، تركز على السلوكيات البيئية وأثرها والحلول الممكنة، في ظل التحديات الحالية المرتبطة بتراجع المساحات الخضراء لصالح التوسع العمراني.

يذكر أن سوريا تحتفل سنوياً بيوم الأرض العالمي في الـ 22 من نيسان، عبر فعاليات بيئية وتطوعية تنظمها الوزارات والمؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي البيئي وحماية الطبيعة، تشمل حملات تشجير، ومعارض لإعادة التدوير، وفعاليات تفاعلية للأطفال لغرس مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة.