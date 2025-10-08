التعليم العالي تمدد فترة التقدم إلى مفاضلة التحويل المماثل حتى 16 الجاري

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة التقدم إلى مفاضلة التحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الخاصة السورية، حتى يوم الخميس الموافق لـ 16 تشرين الأول 2025.

ودعت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الراغبين بالتقدم إلى هذه المفاضلة التسجيل حصراً عبر الرابط الرسمي المخصص لها.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المفاضلة في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، وحددت آخر موعد للتقدم لها، التاسع من الشهر الجاري، على أن يستكمل الطلاب الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين بالمفاضلة.

