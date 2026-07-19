وزير التعليم العالي يناقش واقع التعليم ومشروع إعمار المدينة الجامعية بإدلب

إدلب-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد واقع التعليم الجامعي، ومشاريع التطوير وإعادة إعمار المدينة الجامعية الجديدة، خلال اجتماع موسع مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن بمبنى المحافظة، ومع الطلبة والكوادر التعليمية بجامعة إدلب.

وتفقد الوزير الحلبي برفقة المحافظ عبد الرحمن والوفد الوزاري المرافق، جامعتي إدلب والإسلامية في مدينة إدلب، للاطلاع على واقع التعليم الجامعي ومشاريع التطوير وإعادة الإعمار.

وناقش وزير التعليم العالي مع الكوادر الإدارية والتعليمية في جامعة إدلب أبرز التحديات التي تواجه الجامعة والاحتياجات الأكاديمية والإدارية، كما استمع إلى الرؤى والمقترحات التي قدمها العمداء والكوادر بما يسهم في بناء جامعة حديثة تلبي متطلبات العملية التعليمية، وتواكب خطط تطوير التعليم العالي في المحافظة.

مشروع إعمار المدينة الجامعية

وأكد الوزير خلال تفقده مشروع إعادة إعمار المدينة الجامعية الجديدة بإدلب، أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في تعزيز البنية التحتية للتعليم الجامعي، وتوفير بيئة أكاديمية متكاملة للطلبة.



وأوضح الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بإعادة إعمار جامعة إدلب، باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير التعليم العالي بالمحافظة، مبيناً أن هدف الزيارة وضع رؤية لإعادة بناء الجامعة والحرم الجامعي، وفق معايير عالمية، وأشار إلى أن مشروع المدينة الجامعية يعتبر حالياً أولوية للوزارة لإنجازه خلال عام واحد وخاصة وحدات سكن الطالبات، بما يضمن إتاحة الفرصة لإتمام العملية التعليمية بسهولة لطلاب جامعة إدلب.

تسريع للإنجاز

وكشف وزير التعليم العالي أن هناك رؤية أخرى لتشييد الحرم الجامعي بالتعاون مع الشراكات الدولية لتسريع الإنجاز بشكل مباشر، وكشف عن عزم الوزارة بناء مشفى جامعي جديد تبعاً للمواصفات العالمية ومتعدد الاختصاصات، وأن العمل جارٍ لتوفير الدعم اللازم للبنية التحتية والكوادر الأكاديمية بما يضمن انطلاقة تعليمية حديثة.

واعتبر الوزير الحلبي، أن تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع الرؤية الجديدة لسوريا الحديثة يعد عنوان المرحلة القادمة بالنسبة للوزارة، وهناك لوائح داخلية جديدة تم إنجازها في بعض الكليات، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت اتباع النهج القائم على الأدلة لمعرفة الثغرات الموجودة في المناهج، لتوجيه مسارات الدعم حسب هذه الثغرات واعتماد التطوير وفق هذه الرؤية.

وأشار الوزير الحلبي، إلى تنظيم ورشات عمل في كل الجامعات لإعداد هذه المناهج بطرق معيارية عالمية، وستشمل الاختصاصات كافة بشكل عام، وذلك بهدف ربط هذه المناهج بسوق العمل، وتوجيه التعليم باتجاه البحث العلمي التطبيقي

تعزيز التعليم التقاني

وشدد وزير التعليم العالي على تعزيز التعليم التقاني، والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة إلى جانب بناء القدرات على مختلف المستويات وبكل الاختصاصات من خلال الشراكات الذكية والمسارات القصيرة، والتحول الرقمي بكل مفاصل العملية التعليمية.



وتابع: سيتم قريباً إحداث مسار وطني بهذا الخصوص، عبر مسارين رئيسين من التعليم الثانوي، ويستمران بكليات التكنولوجية المتقدمة، أحدهما المسار الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرالي، والآخر الصناعي كعلم الروبوت.



من جانبه أوضح عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب مصعب الشبيب لـ سانا، أن اللقاء مع الوزير كان فرصة لعرض أبرز احتياجات الكليات التقنية، لافتاً إلى أنه تم استعراض التحديات والصعوبات كافة التي تواجه القطاع التعليمي بالمحافظة، وأبرزها ضرورة تجهيز المخابر وتحديث المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وتأتي الزيارة في إطار خطة وزارة التعليم العالي للنهوض بالمؤسسات الجامعية في كل المحافظات، وتقييم الاحتياجات الفعلية لمحافظة إدلب بعد سنوات من التوقف، ولا سيما مشروع المدينة الجامعية المزمع إنشاؤها.