التعليم العالي السورية تعلن عن المفاضلة الخاصة بالشهادات الثانوية القديمة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم عن أحكام وشروط تقدم الطلاب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الثانوية العامة السورية من الفرعين (العلمي والأدبي) والحاصلين عليها منذ عام (2011 ولغاية عام 2024) لمفاضلة القبول “الموازي فقط” للقبول في الجامعات الحكومية السورية والمعاهد التقانية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن المفاضلة تشمل أيضاً الطلاب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية من الفرعين (العلمي والأدبي) والحاصلين عليها منذ عام (2011 ولغاية عام 2024).

وبينت الوزارة أن تقديم الطلبات سيكون الكترونياً و”عن بعد” عبر التطبيق الخاص بالمفاضلة ويبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الواقع في 5-10-2025 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 16-10-2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال الطلاب في مراكز الدعم المحددة بالجامعات لإرشادهم ومساعدتهم أيضاً، ضمن فترة التسجيل المحددة، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت.

ووفق الوزارة يستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين بالمفاضلات.

ويمكن للطلاب الاطلاع على إعلانات مفاضلات القبول الجامعي بكل أنواعها ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عبر موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.

