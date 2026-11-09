نفوق أسماك في العاصي بدركوش وتحقيقات لتحديد السبب

إدلب-سانا

شهدت بلدة دركوش بريف إدلب الغربي مؤخراً نفوق أعداد من الأسماك في نهر ‏العاصي، وسط تحقيقات لتحديد الأسباب، مع ترجيح أولي لارتباط الحادثة بمخلفات ‏معاصر الزيتون خلال موسم العصر الحالي.‏

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في إدلب محمود غجر، ‏في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الفرع تابع الحادثة وزار مواقع النفوق بالتعاون مع ‏مديريات الموارد المائية والزراعة ومكتب الزيتون، مبيناً أن الكشوف العينية والحسية ‏الأولية رجحت ارتباط النفوق بمخلفات معاصر الزيتون التي وصلت إلى مجرى النهر.‏

وأضاف غجر أن لجنة مشتركة شُكلت العام الماضي لمتابعة عمل معاصر الزيتون ‏ومنع تصريف مخلفاتها في مجاري المياه، باشرت التحقق من أسباب النفوق في ‏منطقتَي دركوش وعين الزرقا، مؤكداً أن الكشف رجح ارتباط النفوق بمياه مخلفات ‏المعاصر، بانتظار استكمال التحقيقات.‏

إجراءات قانونية مرتقبة

وأشار غجر إلى أنه في حال ثبوت مخالفة معاصر الزيتون‏ سيتم اتخاذ إجراءات ‏قانونية بالتعاون مع المحافظة والموارد المائية.‏

من جهته، أكد رئيس مجلس بلدة دركوش حمزة خضير أن التلوث في حال ثبوته، ‏يشكل ضرراً بيئياً واقتصادياً يطول الصيد والسياحة، لافتاً إلى أن نحو 30 بالمئة من ‏سكان البلدة يعتمدون على الصيد، وأن دركوش لا تضم معاصر زيتون، ما يرجح أن ‏يكون مصدر الضرر من المناطق المجاورة.‏

الصيادون يطالبون بالحلول

بدوره لفت الصياد أحمد العشيرة من دركوش إلى أن الصيد مهنة متوارثة ويعمل فيها ‏عدد كبير من أبناء البلدة، مؤكداً تكرار حوادث نفوق الأسماك، بالتزامن مع موسم ‏عمل المعاصر.‏

ودعا الصياد مرهف لطفي حمامة الجهات المعنية إلى تحديد أسباب الحادثة وملاحقة ‏المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخسائر وحماية مصدر دخل الصيادين.‏

ويعد نهر العاصي الشريان المائي الرئيس في ريف إدلب الغربي، ويشتهر بثروته ‏السمكية، وتتكرر خلال موسم عصر الزيتون شكاوى من تصريف مخلفات المعاصر ‏في المجاري المائية، وهي مخلفات غنية بالمواد العضوية التي قد تستهلك الأوكسجين ‏المذاب في المياه وتضر بالكائنات المائية.‏