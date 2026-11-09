نفوق أسماك في العاصي بدركوش وتحقيقات لتحديد السبب

إدلب-سانا
شهدت بلدة دركوش بريف إدلب الغربي مؤخراً نفوق أعداد من الأسماك في نهر العاصي، وسط تحقيقات لتحديد الأسباب، مع ترجيح أولي لارتباط الحادثة بمخلفات معاصر الزيتون خلال موسم العصر الحالي.
وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في إدلب محمود غجر، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الفرع تابع الحادثة وزار مواقع النفوق بالتعاون مع مديريات الموارد المائية والزراعة ومكتب الزيتون، مبيناً أن الكشوف العينية والحسية الأولية رجحت ارتباط النفوق بمخلفات معاصر الزيتون التي وصلت إلى مجرى النهر.
وأضاف غجر أن لجنة مشتركة شُكلت العام الماضي لمتابعة عمل معاصر الزيتون ومنع تصريف مخلفاتها في مجاري المياه، باشرت التحقق من أسباب النفوق في منطقتَي دركوش وعين الزرقا، مؤكداً أن الكشف رجح ارتباط النفوق بمياه مخلفات المعاصر، بانتظار استكمال التحقيقات.
إجراءات قانونية مرتقبة
وأشار غجر إلى أنه في حال ثبوت مخالفة معاصر الزيتون سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بالتعاون مع المحافظة والموارد المائية.
من جهته، أكد رئيس مجلس بلدة دركوش حمزة خضير أن التلوث في حال ثبوته، يشكل ضرراً بيئياً واقتصادياً يطول الصيد والسياحة، لافتاً إلى أن نحو 30 بالمئة من سكان البلدة يعتمدون على الصيد، وأن دركوش لا تضم معاصر زيتون، ما يرجح أن يكون مصدر الضرر من المناطق المجاورة.
الصيادون يطالبون بالحلول
بدوره لفت الصياد أحمد العشيرة من دركوش إلى أن الصيد مهنة متوارثة ويعمل فيها عدد كبير من أبناء البلدة، مؤكداً تكرار حوادث نفوق الأسماك، بالتزامن مع موسم عمل المعاصر.
ودعا الصياد مرهف لطفي حمامة الجهات المعنية إلى تحديد أسباب الحادثة وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخسائر وحماية مصدر دخل الصيادين.
ويعد نهر العاصي الشريان المائي الرئيس في ريف إدلب الغربي، ويشتهر بثروته السمكية، وتتكرر خلال موسم عصر الزيتون شكاوى من تصريف مخلفات المعاصر في المجاري المائية، وهي مخلفات غنية بالمواد العضوية التي قد تستهلك الأوكسجين المذاب في المياه وتضر بالكائنات المائية.