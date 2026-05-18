التربية والتعليم توضح آلية التعامل مع ورقة الإجابة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات العامة، حول آلية التعامل الصحيح مع ورقة الإجابة خلال امتحانات عام 2026، بهدف ضمان سلامة الإجراءات الامتحانية وتفادي الأخطاء التي قد تؤثر في عملية التصحيح.

ورقة الإجابة على شكل دفتر

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن ورقة الإجابة تأتي على شكل دفتر، يتضمن أوراقاً للمسودة، وأخرى للمبيضة، وبمساحات كافية تتيح للطالب كتابة جميع الإجابات بشكل مريح ومنظم.

بيانات الطالب بالقلم الأزرق

وأكدت الوزارة ضرورة كتابة الاسم الثلاثي واسم الأب والأم ورقم الاكتتاب واسم المادة في الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام قلم أزرق ناشف، مع التأكد من تدوين البيانات بشكل واضح ودقيق.

المسودة لا تُصحح

وشددت الوزارة على عدم ترك أي إجابة على أوراق المسودة دون نقلها إلى أوراق المبيضة، مبينةً أن أوراق المسودة لا تخضع للتصحيح إطلاقاً، وأن التصحيح يقتصر على الإجابات المدونة في المبيضة فقط.

التأكد من سلامة الورقة والختم الرسمي

ودعت الوزارة الطلاب إلى التأكد قبل البدء بالكتابة من سلامة ورقة الإجابة، ووجود ختم دورة امتحانات 2026 عليها، حرصاً على صحة الإجراءات الامتحانية وسلامة الأوراق.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.