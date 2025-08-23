هيئة التميّز والإبداع تحدد موعد اختبارات القبول في مركز المتميزين بحمص

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم عن الجدول الزمني لاختبارات القبول في المركز الوطني للمتميزين بحمص للعام الدراسي 2025-2026، والتي تهدف إلى تقييم القدرات العلمية والشخصية للطلاب المتفوقين بدقة وموضوعية، وذلك عقب انتهاء فترة التسجيل المحددة بين الـ 19 والـ 28 من آب الجاري في مديريات التربية بالمحافظات.

ووفقاً لما ورد في إعلان الهيئة الذي تلقت سانا نسخة منه، تبدأ المرحلة الأولى من الاختبارات يوم الأحد الـ 31 من آب الجاري، وتشمل اختباراً مؤتمتاً في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، يُجرى في مديريات التربية بجميع المحافظات، وتليها المرحلة الثانية وهي المقابلة الشخصية التي تُعقد في مقر المركز الوطني للمتميزين في حمص، خلال الفترة ما بين الـ 7 والـ 10 من أيلول القادم، بهدف تقييم القدرات المعرفية والشخصية للطلاب.

وتختتم مراحل القبول بالاختبار النهائي يوم الـ 11 من أيلول في مقر المركز، حيث يُجرى اختبار علمي مؤتمت يشمل المواد الأساسية الثلاث: الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل التسجيل ومعايير الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.dcagency.org/ncd

وللتحقق من درجات الطلاب: www.dcagency.org/ncd/verify

يُذكر أن المركز الوطني للمتميزين أُحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2008، ويقع مقره في محافظة حمص، ويستقبل الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي بناءً على اختبارات دقيقة، ويقدم لهم برنامجاً تعليمياً متقدماً يمتد لثلاث سنوات، يعتمد على مناهج إثرائية وتدريس اللغات الأجنبية، إضافة إلى توفير السكن الداخلي والخدمات الحياتية والصحية مجاناً.