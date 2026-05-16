ضمّ 5 أشخاص.. تشكيل الفريق الوطني للمشاركة في أولمبياد الفيزياء العالمي 2026

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع تشكيل الفريق الوطني السوري المشارك في أولمبياد الفيزياء العالمي (IPhO 2026) المقرر إقامته في كولومبيا، ضمن مشاركة علمية تمثل سوريا في واحدة من أبرز المنافسات الدولية في مجال الفيزياء.

وذكرت الهيئة في منشور على صفحتها في فيسبوك، اليوم السبت، أن تشكيل الفريق جاء بعد سلسلة من مراحل الانتقاء والتدريب العلمي المتخصص، ويضم الطلاب كريم هيثم أبو سعيد من محافظة السويداء، وسلمان علي يوسف، وكريم إياس عبد الحميد من محافظة اللاذقية، ويحيى عقيل سلوم، ومحمد خالد محمد راتب خشيفاتي من محافظة دمشق.

ولفتت الهيئة إلى أن تشكيل الفريق يجسّد ثمرة الجهود العلمية والتدريبية المستمرة التي تقدمها، في سبيل إعداد جيل قادر على المنافسة العلمية الدولية وتمثيل سوريا بصورة مشرّفة في الأولمبيادات العالمية المتخصصة.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق اليوم، تشكيل الفريق الوطني السوري المشارك في أولمبياد الكيمياء العالمي (IChO 2026)، الذي تستضيفه أوزبكستان.

وكانت هيئة التميز والإبداع نفّذت خلال الفترة من الـ 16 إلى الـ 24 من نيسان الماضي ملتقى تدريبياً مكثفاً لطلاب الفريق الوطني الجدد في اختصاص الفيزياء، في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ركّز على ترسيخ الفهم العلمي العميق وتطوير مهارات التفكير الفيزيائي، ورفع مستوى الجاهزية لدى الطلاب وتمكينهم من خوض المنافسات العلمية الدولية بقدرة تنافسية عالية.