التعليم العالي تسمح للمقبولين بالدراسات العليا شرطياً بالتسجيل واستكمال وثيقة اللغة لاحقاً

دمشق-سانا

سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب المقبولين قبولاً شرطياً في مفاضلة الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026 باستكمال وثيقة اختبار المقدرة اللغوية ضمن المهلة النظامية المحددة، دون أن يؤثر ذلك على حقهم في التسجيل.



ولفت الوزير مروان الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، إلى أن الوزارة تؤكد على ضرورة قيام الجامعات السورية باستكمال إجراءات تسجيل المقبولين قبولاً شرطياً وفق الأصول، وتمكينهم من استكمال وثيقة النجاح في اختبار المقدرة اللغوية خلال المدة المحددة، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم الأكاديمية، ويعزز استقرارهم في بداية مسيرتهم البحثية.



وأشار الوزير الحلبي إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان استقرار مسيرة طلبة الدراسات العليا، وتذليل العقبات الإجرائية التي قد تحول دون استكمال إجراءات قيدهم.



وأضاف: إن هذا الإجراء يعد تأكيداً لنهجها في تقديم التسهيلات التي تراعي مصلحة الطلبة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الأكاديمية الناظمة لبرامج الدراسات العليا، بما يضمن انتظام العملية التعليمية، ويحافظ في الوقت ذاته على جودة معايير القبول.



يذكر أن مجلس التعليم العالي أصدر في الـ 18 من كانون الثاني الماضي، قراراً بخصوص السماح للطلاب بالتقدم شرطياً الى مفاضلة الدراسات العليا للعام الدراسي 2026-2025، على أن يتقدم الطلاب الذين قبلوا في المفاضلة بوثيقة اختبار المقدرة اللغوية المطلوبة للقيد في الماجستير خلال شهر من تاريخ صدور نتائج المفاضلة.



وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يوم الأحد الماضي، تمديد فترة التسجيل للمقبولين في مفاضلات الدراسات العليا الطبية وغير الطبية للعام الدراسي 2025-2026، حتى 30-7-2026، وذلك لضمان استكمال إجراءات التسجيل لجميع الطلبة المقبولين، ومراعاةً للظروف والإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز وثائقهم.