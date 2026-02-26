منذ بداية العام الدراسي.. التربية تنفذ أكثر من 68 دورة لتعزيز كفاءة الكوادر بالمحافظات السورية

دمشق-سانا

نفذت مديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية والتعليم، منذ بداية العام الدراسي الحالي 2025/2026، حتى الآن أكثر من 68 دورة وورشة تدريبية في مختلف المحافظات السورية، استفاد منها 4037 متدرباً من الكوادر التربوية.

وشملت الدورات والورشات التدريبية مجالات الدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، وتدريب الموجهين الاختصاصيين، والتعليم المتمايز، تقنيات التعليم، تدريب معلمي التربية الخاصة، الصحة العقلية، وأساليب التدريس الحساسة للنوع الاجتماعي.

331435 متدرباً خلال عام 2025

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير مديرية التأهيل والتدريب التربوي في الوزارة، فهد تعلب، أن عدد المتدربين خلال العام الدراسي الماضي 2024/2025 بلغ 331435 متدرباً، ما يعكس حجم الجهود المبذولة، لتعزيز كفاءة الكوادر التربوية، وتطوير أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد أن المديرية تواصل إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية والتربوية، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية، ورفد المؤسسات التربوية بكوادر مؤهلة علمياً ومهنياً، مبيناً أن عملها يرتكز على محورين متكاملين، هما تأهيل المعلمين والمدرسين المساعدين عبر المعاهد التابعة للوزارة، وتدريب الكوادر التربوية، وصقل مهاراتها وفق أحدث الأساليب التربوية.

وأشار إلى أن المديرية تواصل عملها بالإشراف على المعاهد في مختلف المحافظات، بما فيها معاهد إعداد المعلمين، التربية الرياضية، والفنية، والموسيقية، إضافة إلى أن كل المراكز التدريبية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المحافظات أصبحت تابعة إدارياً وفنياً ومالياً للمديرية، حيث تم مؤخراً تعديل تعويضات المدربين والإداريين والمشرفين لتصبح خمسة أضعاف ما كانت عليه، ومعاملة المدرب أسوة بالمدرسين.

وتعنى مديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية والتعليم بتطوير الكفاءات المهنية للعاملين في القطاع التعليمي من خلال تنفيذ برامج تدريبية، وتأهيلية متخصصة، مثل دورات تأهيل المعلمين الجدد والقيادة التعليمية، إضافة إلى تطوير المناهج وتطوير الكفاءات الوظيفية لموظفي الوزارة والمدارس.