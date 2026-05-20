غرفة صناعة وتجارة اللاذقية تبحث خطة التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار

اللاذقية-سانا

بحثت غرفة الصناعة والتجارة في محافظة اللاذقية خلال اجتماعها السنوي اليوم الأربعاء، خطة التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار، التي تضمنت إنشاء مرصد اقتصادي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بهدف دعم المستثمرين وتقديم البيانات اللازمة للتجار والصناعيين في المحافظة.

واستعرض المجتمعون أعمال الغرفة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير العمل الاقتصادي والتجاري في المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة أنس جود في تصريح لمراسل سانا، أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة بناء وتطوير عمل الغرفة بما يخدم التجار والصناعيين، مشيراً إلى أن الغرفة بدأت مرحلة جديدة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار جود الى أن الغرفة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي للتخلص من الروتين والبيروقراطية، لافتاً إلى المساعي الحكومية لإجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات بهدف تقديم تسهيلات أكبر تسهم في دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

من جانبه لفت المدير التنفيذي للغرفة محمد شموط في تصريح مماثل، إلى إعادة إطلاق وتطوير عمل الغرفة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحديثة، عبر مشروع لإنشاء مركز اقتصادي أو مرصد متخصص مدعوم بوكيل ذكاء اصطناعي، يهدف إلى تزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات اللازمة، ودعم تجار وصناعيي اللاذقية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وبين شموط أن الغرفة تسعى إلى تحويل محافظة اللاذقية لمركز رئيسي لجذب المستثمرين، ووجهة داعمة للتجار والصناعيين، عبر تبني قضاياهم وتعزيز التمثيل الاقتصادي وبناء بيئة استثمارية متطورة.