اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا
 
نظم الاتحاد العام للحرفيين ورشة عمل، اليوم الإثنين، لمناقشة استراتيجيته ورؤيته المستقبلية لتطوير القطاع الحرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك مبنى الاتحاد بدمشق بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان.
 
وناقش المشاركون آليات إعادة هيكلة الاتحاد على مختلف المستويات، بدءاً من الجمعيات الحرفية وصولاً إلى الاتحادات الفرعية والاتحاد العام، إلى جانب سبل تطوير بيئة العمل الحرفي وتحسين الأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة له.

اياد نجار اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق

وأكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين، إياد نجار في تصريح لـ سانا، أن الاتحاد يعمل على استكمال إعادة هيكلة قطاع الحرفيين في مختلف المحافظات، مبيناً أن الأولوية الحالية تتمثل في تحديث القانون رقم 250 لعام 1969 بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويسهم في تعزيز دور الحرفيين في التنمية الاقتصادية.

بشار نرش اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق

بدوره أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد العام للحرفيين، بشار نرش، أن رؤية الاتحاد المستقبلية تركز على تطوير التشريعات الناظمة للعمل الحرفي وإعادة تنظيم الجمعيات الحرفية، إضافة إلى العمل على إقرار إلزامية الشهادة الحرفية بما يسهم في تنظيم المهن الحرفية والحد من العمل غير المنظم.

وأشار نرش، إلى أهمية إنشاء مناطق حرفية متخصصة ومجهزة بالبنى التحتية والخدمات اللازمة، ولا سيما في المدن الكبرى، بما يتيح نقل الورشات من المناطق السكنية إلى تجمعات حرفية منظمة تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

خالد تركمان اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق

من جهته، أكد رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة خالد تركماني، أن القطاع الحرفي يشكل قاعدة أساسية للصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الربط بين الجمعيات الحرفية والاتحادات، إضافة إلى دعم عدد من الأنشطة الإنتاجية والحرفية التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي.

يذكر أن الاتحاد العام للحرفيين تأسس عام 1969، ويضم الحرفيين المنتجين وأصحاب حرف الخدمات، بهدف إشراكهم في بناء المجتمع، وتنظيم الإنتاج والخدمات، والعمل على زيادتهما وتطويرهما.

3LA08795 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
3LA08808 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08806 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08809 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08817 1 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08827 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08843 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08844 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08847 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08849 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
DSC08916 scaled اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
انطلاق مهرجان التسوق “رمضان يجمعنا” في طرطوس القديمة بمشاركة نحو 40 شركة
مدينة إدلب قبل العيد.. أسواق عامرة وأجواء آمنة
اختبار الماراثون البرمجي للصغار واليافعين 2025 في طرطوس
مشافي قطاع غزة تواصل تقديم الخدمات لمبتوري الأطراف وتأهيلهم
افتتاح مبنى الناحية ومكتب البريد في الراعي بريف حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى