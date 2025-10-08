اختبارات القبول في كليتي الهندسة المعمارية والعلوم السياسية بجامعة دمشق

أهالي دير الزور يتابعون كلمة الرئيس أحمد الشرع في الساحات العامة
قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تصل إلى جسر مدينة إزرع متوجهة إلى محافظة السويداء
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: سوريا تنتصر بإصرارها وتعكس قوتها بالانتخابات
الطبيب السوري المغترب عبيدة عزيزي لـ سانا: حملة شفاء صلة وصل بين الأطباء المقيمين ‏في سوريا والمغتربين
قبيل عيد الأضحى.. سوق المواشي بمنطقة نجها في ريف دمشق يشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى