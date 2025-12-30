قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مناطق عدة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي همر وسيارتي هايلكس تحركت من تل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين الزيوان، وأقامت حاجزاً مؤقتاً بين القرية وبين بلدة كودنة.

وتزامن هذا التحرك مع تقدم رتل من جنود الاحتلال يضم نحو 100 عنصر، انطلق من تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي، بالتوازي مع تحليق طيران مُسيّر في أجواء المنطقة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغّل في مناطق بالجنوب السوري والاعتداء على المواطنين.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.

واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس قراراً بالإجماع، يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “أوندوف” لمدة 6 أشهر.