جولة رقابية تموينية في باب سريجة بدمشق لحماية المستهلك

دمشق-سانا
 
نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، اليوم الخميس، جولة رقابية على عدد من المحال التجارية في سوق باب سريجة، في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

وأوضح المراقب التمويني لؤي ضاهر في تصريح لـ سانا، أن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نفذت جولة رقابية في سوق باب سريجة، شملت عدداً من المحال التجارية، بينها محال بيع اللحوم والأجبان والألبان والمواد الغذائية، بهدف التأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، والتحقق من صلاحية المواد المعروضة للبيع، إضافة إلى التأكد من أن اللحوم مختومة بختم المسلخ البلدي، ومراقبة تداول الفواتير النظامية.


  
وبين ضاهر أن عناصر الرقابة التموينية نظموا ضبطاً بحق إحدى الفعاليات المخالفة بعد ضبطها تقوم بخلط عدة أنواع من اللحوم، مشيراً إلى أن توثيق الضبوط يتم إلكترونياً عبر تطبيق حماية المستهلك باستخدام تقنية الـ QR، ومؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي للتأكد من التزام الفعاليات التجارية بشروط سلامة الغذاء والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.
 
وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ جولات رقابية يومية في مختلف الأسواق، بهدف ضبط المخالفات وحماية المستهلك وضمان جودة المواد المعروضة للبيع، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة التزام الفعاليات التجارية بشروط السلامة الغذائية والتعليمات التموينية.

