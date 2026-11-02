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المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 2 من تشرين الثاني 2026

المفكرة الثقافية 1 860x482 1 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 2 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 – ورشة بعنوان (مهارات يدوية)، بإشراف المهندسة منال مرعي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2- ندوة فكرية حول كتاب (أجراس الصحافة الذكية تقرع في غرف الأخبار) للباحث الإعلامي حسين الإبراهيم، في اتحاد الكتاب العرب بأوتوستراد المزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – فعالية بعنوان (كتب وحكايا: إضاءة على خمسة كتب وما وراء تأليفها)، تقدمها الدكتورة أسماء رزق، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (دور الكتاب في صناعة المسلم الواعي)، يلقيها المهندس محمد ياسر مبروكة، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – دورة بعنوان (إدارة موارد بشرية HR)، بإشراف المهندسة سارة صالح، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – عرض فيلم الرسوم المتحركة”مورتاديلو وفيليمون ضد جيمي الفظيع” ضمن ختام عروض أسبوع الفيلم الإسباني، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً.

7 – عرض أفلام “ولا كان عالبال”، و”مطلوب عائلياً”، و”سقوط الحوت”، و”فيريتي”، في سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

ندوة بعنوان (قارئ وكاتب)، يقدمها الأستاذان هند الراضي وسامر شاهين، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان (ترشيد استهلاك المبيدات الكيميائية)، تقدمها المهندسة سهى حيدر، بالنافذة الثقافية في شين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – عرض مسرحية (الضيوف) في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

1 – أمسية شعرية بعنوان (نفحات وجدانية)، يشارك فيها الشعراء سامر أحمد وحسن بعيتي ويوسف جندي، في صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (أهمية القراءة)، تقدمها الكاتبة ناهدة عقل، في النافذة الثقافية بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام أسبوع الفيلم الإسباني “ماركو” و”مورتاديلو وفيليمون ضد جيمي الفظيع”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 – مسابقة ثقافية للأطفال بعنوان (أقرأ)، تقدمها المهندستان نورا داؤود وهبة سليمان، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – حلقة كتاب للأطفال بعنوان (السمكة الذهبية)، تقدمها مكتبة الطفل، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

حلب:

1 – ندوة حوارية تفاعلية بعنوان (الدفاع المدني.. حكاية حياة ومسيرة إنسانية)، يديرها الأستاذ علي حاج حمود ويشارك فيها الأستاذ هاشم الرجب، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان عالبال”، و”لغة الحب”، و”الزواحف”، و”الدورة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان (الكتاب غذاء الروح)، يقدمها الأستاذ جاسم التبان، في مدرسة سويدان الثانوية بالعشارة، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

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