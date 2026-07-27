ورشة علمية تبحث دور السياسات النقدية في دعم ‏مسار التعافي والإنتاج في سوريا‎ ‎

دمشق-سانا‏

ركزت الورشة العلمية التي نظمتها نقابة ‏الاقتصاديين السوريين- فرع ريف دمشق، بالتعاون ‏مع غرفة تجارة ريف دمشق بعنوان “السياسات ‏النقدية والمصرفية في مرحلة التعافي الاقتصادي.. ‏مقاربات عملية من منظور الاقتصاد والمالية ‏الإسلامية” على أهمية تطوير السياسات النقدية ‏والمصرفية بما يعزز ارتباط التمويل بالاقتصاد ‏الحقيقي، ويوجه الموارد نحو الإنتاج والاستثمار، ‏ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة ودعم مسار التعافي ‏الاقتصادي‎.‎

وأوضح الدكتور منذر قحف، أستاذ الاقتصاد ‏والتمويل الإسلامي في جامعة صباح الدين زعيم ‏بمدينة إسطنبول خلال الورشة أن سوريا بحاجة إلى ‏الانتقال نحو اقتصاد حقيقي يقوم على تنمية الإنتاج ‏وربط النظام النقدي والمصرفي بالأسواق الفعلية ‏للإنتاج والتوزيع والاستهلاك، مبيناً أن الفصل بين ‏القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي كان سبباً رئيسياً ‏في العديد من الأزمات المالية العالمية‎.‎

بناء نظام نقدي ومالي ومصرفي

وأشار قحف إلى أن أدوات التمويل في الاقتصاد ‏الإسلامي توفر نموذجاً يسهم في توجيه الموارد نحو ‏الاستثمار والإنتاج، بعيداً عن المضاربات ‏والانفصال بين التمويل والاقتصاد الحقيقي لافتاً إلى ‏أن أبرز ما يميز التمويل الإسلامي هو ارتباطه ‏المباشر بالسلع والخدمات والأنشطة الإنتاجية، ‏بخلاف التمويل القائم على الفائدة الذي يسمح ‏بانفصال النشاط المالي عن الاقتصاد الحقيقي، الأمر ‏الذي أسهم في تفاقم العديد من الأزمات الاقتصادية ‏والمالية‎.‎

إعادة جدولة الديون

وأشار قحف إلى أن المعاملات المالية التي تقوم ‏على إعادة جدولة الديون وزيادتها لا تضيف قيمة ‏اقتصادية حقيقية، وإنما تؤدي إلى تضخم الأصول ‏المالية دون زيادة في الإنتاج، مؤكداً أن السياسات ‏النقدية والمصرفية في مرحلة التعافي ينبغي أن ‏ترتكز على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتجارية ‏والخدمية، بما يعيد توجيه القطاع المالي لخدمة ‏الاقتصاد الحقيقي‎.‎

وبين قحف أن الوظيفة الأساسية للوساطة المالية ‏تتمثل في نقل المدخرات إلى القطاعات المنتجة، ‏داعياً إلى أن ترتبط جميع عمليات التمويل ‏المصرفي، سواء في المصارف الإسلامية أو غيرها، ‏بسلع أو خدمات أو مشاريع إنتاجية حقيقية، بحيث ‏يكون الأصل الممول هو الضمان الأول للتمويل، بما ‏يحد من المضاربات ويوجه الموارد نحو الاستثمار ‏المنتج‎.‎

وأكد قحف أهمية اضطلاع مصرف سوريا المركزي ‏بدوره في توجيه السياسات المصرفية والرقابة على ‏القطاع المصرفي، بما يشجع المصارف على تمويل ‏شراء المعدات والآلات والسلع الرأسمالية اللازمة ‏لإنشاء المشاريع الجديدة أو توسيع المشاريع القائمة، ‏الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز ‏فرص النمو الاقتصادي‎. ‎

تفعيل أدوات السياسة النقدية

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير مركز ‏الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف ‏التجارة السورية محمد غزال أن السياسات النقدية، ‏إلى جانب السياسات المالية، تمثل الركيزة الأساسية ‏التي يقوم عليها الاقتصاد، مبيناً أن مرحلة التعافي ‏تتطلب تفعيل أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك ‏أسعار الخصم، والاحتياطي الإلزامي، وعمليات ‏السوق المفتوحة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ‏ويعزز التنمية‎.‎

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري ‏غسان هيتو، في تصريح مماثل، أن الاستفادة من ‏الخبرات السورية المقيمة في الخارج تمثل ضرورة ‏في مرحلة البناء، لافتاً إلى أن سوريا تمتلك كفاءات ‏علمية ومهنية كبيرة في مختلف الاختصاصات، وأن ‏تهيئة الظروف المناسبة لاستقطابها ستسهم في ‏اختصار الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ مشاريع ‏التنمية‎.‎

دعم مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي‎ ‎

وأشار هيتو إلى أن مرحلة البناء تتطلب تكاتف جميع ‏السوريين، والاستفادة من أصحاب الخبرات ‏والكفاءات للمساهمة في دعم مؤسسات الدولة ‏والقطاع الاقتصادي ونقل المعرفة إلى الداخل‎.‎

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة نقابة الاقتصاديين ‏السوريين- فرع ريف دمشق عبد الكريم الناعم، في ‏تصريح مماثل، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ‏الندوات العلمية التي تنظمها النقابة بالتعاون مع ‏الجهات الاقتصادية بهدف نقل المعرفة الأكاديمية إلى ‏التطبيق العملي، والاستفادة من الخبرات السورية ‏المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية‎.‎

ويعد الدكتور منذر قحف من أبرز المتخصصين ‏السوريين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ويعمل ‏أستاذاً في جامعة صباح الدين زعيم، وله إسهامات ‏علمية وبحثية واسعة في مجالات الاقتصاد الإسلامي ‏والتمويل والأوقاف‎.‎