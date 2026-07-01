ندوة في غرفة تجارة دمشق حول أهمية أخلاقيات التسويق

دمشق -سانا

ركزت الندوة الاقتصادية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بعنوان “اربح بصدق: تأثير تطبيق أخلاقيات العمل في التسويق على الربحية”، على أهمية الالتزام بأخلاقيات العمل في بناء الثقة مع المستهلك، وتحقيق الربحية المستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات.

وتناولت الندوة التي أقيمت اليوم الأربعاء بمبنى الغرفة، عدداً من المحاور، شملت تسويق القيمة بدلاً من السلعة وأخلاقيات العمل والتسويق والرعايات التسويقية، ومعايير اختيار الشخصيات التسويقية، إضافة إلى العلاقة بين أخلاقيات التسويق وتحقيق الربحية المستدامة.

تعزير الممارسة المهنية في بيئة الأعمال

وأكد المدير العام لغرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن الندوة تأتي في إطار الدور التوعوي والمعرفي الذي تضطلع به الغرفة، من خلال سلسلة الأربعاء الاقتصادي، مشيراً إلى أن موضوع أخلاقيات التسويق يطرح للمرة الأولى ضمن هذه السلسلة، لما يحمله من أبعاد تعزز ثقافة الممارسات المهنية المسؤولة في بيئة الأعمال.

وأوضح خربوطلي أن الالتزام بالقيم والأخلاق في النشاط التسويقي يسهم في ترسيخ الثقة بين الشركات والمستهلكين ويحقق استدامة الأعمال.

بناء الثقة

من جانبه أكد المحاضر في الندوة الباحث علاء خميس، أن غرفة تجارة دمشق تؤدي دوراً مهماً في نشر المعرفة الاقتصادية من خلال تنظيم مثل هذه الندوات، مشيراً إلى أن الفكرة الرئيسة للندوة تتمثل في إمكانية الوصول إلى المستهلك وتحقيق الأرباح دون التخلي عن القيم والأخلاق.

وأوضح خميس أن النجاح الحقيقي في التسويق يقوم على بناء الثقة وتقديم قيمة حقيقية للمستهلك، بعيداً عن الخداع أو التضليل الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استدامة الشركات وقدرتها على المنافسة على المدى الطويل.

وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830 من أقدم ‏الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال ‏من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتمثيل مصالح الفعاليات ‏الاقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية وتطوير البيئة ‏الاستثمارية.