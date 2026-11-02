السعودية وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي بين البلدين

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي، اليوم ‏الإثنين، مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الدفاعي.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال “التزامهما المشترك تجاه التحديات الراهنة في المنطقة بما يدعم الأمن والاستقرار، كما أدانا هجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة”.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أدانت في 12 تشرين الأول الفائت هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، واصفةً استهداف المدنيين والبنية التحتية بالأمر “غير المقبول”، وطالبت بوقف هذه الاعتداءات فوراً.

وتتعرض المملكة العربية السعودية لاعتداءات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي، حيث تستهدف هذه الهجمات الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية الحساسة بشكل مباشر، وتتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين، وكان آخرها أمس؛ إذ أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة أطلقتهما الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.