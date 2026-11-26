بكين-سانا‏

أكدت بكين معارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على الصين واقتصادات أخرى، وفق ما ‏أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس‎.‎

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها: “إن بكين تعارض بشدة فرض واشنطن تعريفات جمركية إضافية”، مشددة على ‏موقفها الرافض للإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة‎.‎

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يادونغ، خلال مؤتمر صحفي: “إن التحقيق الأمريكي بشأن فائض ‏الطاقة الإنتاجية، الذي تستند إليه واشنطن في اقتراح فرض رسوم جديدة على السلع الصينية بموجب المادة 301، يمثل ‏إجراءً أحادياً تعارضه الصين بشدة”‌‎.‎

وأضاف وفق ما نقلت وكالة رويترز، أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ‏داعياً الولايات المتحدة إلى تصحيح ممارساتها والعودة إلى معالجة القضايا التجارية عبر الحوار والتشاور‎.‎

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت في وقت سابق اليوم أن الحروب الجمركية والتجارية لا تخدم مصالح أي طرف، ‏داعية إلى حل ‏الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الحوار والتشاور على أساس المساواة ‏والاحترام والمنفعة ‏المتبادلة.‏

واقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً ‏أمس الأربعاء، ‏بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند، على خلفية ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض ‏هيكلي في ‏الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.‏