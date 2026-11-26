بكين-سانا
أكدت بكين معارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على الصين واقتصادات أخرى، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس.
ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها: “إن بكين تعارض بشدة فرض واشنطن تعريفات جمركية إضافية”، مشددة على موقفها الرافض للإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة.
وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يادونغ، خلال مؤتمر صحفي: “إن التحقيق الأمريكي بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، الذي تستند إليه واشنطن في اقتراح فرض رسوم جديدة على السلع الصينية بموجب المادة 301، يمثل إجراءً أحادياً تعارضه الصين بشدة”.
وأضاف وفق ما نقلت وكالة رويترز، أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، داعياً الولايات المتحدة إلى تصحيح ممارساتها والعودة إلى معالجة القضايا التجارية عبر الحوار والتشاور.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت في وقت سابق اليوم أن الحروب الجمركية والتجارية لا تخدم مصالح أي طرف، داعية إلى حل الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الحوار والتشاور على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.
واقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً أمس الأربعاء، بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند، على خلفية ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.