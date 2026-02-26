سوق دمشق يتجاوز 3.5 ملايين ليرة جديدة في تداولات الخميس

دمشق-سانا

‏سجّل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 191862 سهماً من خلال 159صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك قطر الوطني- سوريا بنسبة 1.23 بالمئة، ليغلق عند 24 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 35095 سهماً، بينما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.53 بالمئة، ليغلق عند 17 ليرة جديدة.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا الذي انخفض بنسبة 2.03% ليغلق عند 19 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الأربعاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ9.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 312654 سهماً من خلال 300 صفقة.