خطط لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الحلبية في ندوة حوارية لغرفتي التجارة والصناعة

حلب-سانا

ناقشت ندوة حوارية أقامتها منظمة ميثاق للعمل المدني بالتعاون مع غرفتي التجارة والصناعة في حلب اليوم الأحد، واقع قطاعي التجارة والصناعة، وسبل تعزيز الشراكة بينهما لتطوير بيئة الأعمال.

واستعرض المشاركون في الندوة خطط توسع تصدير المنتجات من المحافظة إلى الأسواق الخارجية، وشملت دولاً في المغرب العربي والخليج العربي، وعدداً من الدول الأجنبية لدعم مسار التعافي الاقتصادي بالمحافظة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه قاسم في تصريح لـ سانا، أن الندوة جاءت لترسيخ العمل المشترك والتنسيق الدائم بين غرفتي الصناعة والتجارة، مؤكداً وجود توجه وتخطيط مشترك لتنظيم معارض، واستهداف أسواق جديدة في المغرب وأرمينيا والدول المجاورة لها وصولاً إلى روسيا، إضافة إلى دول الخليج عبر المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لحلب تتطلب التوسع نحو الأسواق العالمية لترويج المنتج المحلي.

من جانبه، بيّن رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار أن هذه اللقاءات تسهم في طرح أفكار وتوصيات ترتقي بالصناعة والتجارة الحلبية إلى مستويات منافسة، مؤكداً أن استعادة حلب لدورها الريادي والاقتصادي تتطلب تكاتف الجهود والعمل المخلص بين الفعاليات الاقتصادية كافة.

بدوره، لفت الصناعي محمد اليوسف إلى أهمية تكرار هذه الجلسات التفاعلية لمناقشة العقبات والتحديات التشغيلية، داعياً إلى تحديث أساليب الإدارة والتسويق داخل المنشآت الصناعية واعتماد التخصصية الإدارية لرفع كفاءة الإنتاج والتنظيم، بما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة، وتجاوز انكماش السوق المحلية عبر بوابة التصدير.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الجولات والحوارات الاقتصادية التي تستضيفها حلب لربط المصنعين بالتجار، وتبادل الآراء حول أحدث طرق الإدارة والتسويق وتجاوز تحديات الإنتاج، بما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي في العاصمة الاقتصادية.