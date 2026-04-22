سوريا ولبنان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع السفير اللبناني لدى سوريا، هنري قسطون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتركز اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، على تنشيط التواصل بين مديري الشركات ورجال الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، بما يسهم في دعم حركة التبادل الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين السوقين السوري واللبناني.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحث في وقت سابق اليوم، مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتفعيل دور المنظمات الدولية في دعم القطاعات الإنتاجية.

