تراجع صادرات النفط الأمريكية لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر

واشنطن-سانا

تراجعت صادرات النفط الأمريكية خلال شهر تموز الماضي إلى 3.66 ملايين برميل يومياً، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.

وذكرت وكالة رويترز أن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد بين الولايات المتحدة وإيران أدى في حزيران إلى زيادة إمدادات نفط الشرق الأوسط في الأسواق، ما خفض الطلب على الخام الأمريكي في الأسواق الخارجية.

وأظهرت البيانات تراجع حصة الصادرات الأمريكية المتجهة إلى آسيا إلى نحو 40 بالمئة في تموز، مقارنة بـ52 بالمئة في حزيران، مع انخفاض الشحنات إلى اليابان وكوريا الجنوبية، كما تراجعت الصادرات إلى أوروبا إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً، مقابل 2.5 مليون برميل يومياً في أيار.

وكانت الولايات المتحدة تصدرت هذا العام قائمة أكبر مصدري النفط في العالم، بعدما أدت الحرب الأمريكية

الإسرائيلية -الإيرانية، إلى تراجع إمدادات الخام من الشرق الأوسط، لترتفع صادراتها إلى مستوى قياسي بلغ 5.7 ملايين برميل يومياً في أيار.