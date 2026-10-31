الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في عام وسط هبوط حاد للمعادن النفيسة

واشنطن-سانا



تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ عام، بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في الأسواق العالمية.



وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 3.5 بالمئة إلى 3880.97 دولاراً للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2025.



كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 3.3 بالمئة إلى 3898 دولاراً للأوقية.



وفي سياق متصل، هبطت الفضة بنسبة 6.5 بالمئة إلى 49 دولاراً للأوقية، لتتراجع دون مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ 11 شهراً، فيما انخفض البلاديوم إلى ما دون ألف دولار، وسجل البلاتين أدنى مستوياته في 13 شهراً.



يذكر أن سعر الذهب هوى 30 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 5595 دولاراً في كانون الثاني الماضي، بسبب الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ويواجه حالياً ضغوطاً بسبب تراجع الطلب في آسيا.