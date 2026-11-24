مدريد-سانا

بحث وفد من إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، خلال زيارة رسمية إلى إسبانيا، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات، والاطلاع على التجربة الإسبانية في تطوير آليات العمل الاستخباراتي والأمني والقضائي، وبرامج الوقاية من الإدمان وعلاجه.

وذكرت قناة إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء على تلغرام، أن الزيارة جاءت بدعوة من مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة (EU-ACT)، وترأس الوفد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، وضم الدكتور وائل راس، والقاضي المستشار نمور النمر، وعدداً من المتخصصين.

لقاءات تخصصية مع جهات إسبانية

عقد الوفد سلسلة لقاءات تخصصية مع جهات إسبانية معنية بمكافحة المخدرات، بحث خلالها مع مركز الاستخبارات لمكافحة الجريمة المنظمة (CITCO) في وزارة الداخلية الإسبانية آليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وتبادلها، وسبل تعزيز التنسيق في مواجهة شبكات تهريب المخدرات.

كما تناولت اللقاءات مع وفد الحكومة المعني بالخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومركز معالجة الإدمان في وزارة الصحة الإسبانية، برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية المجتمعية، فيما ركز الاجتماع مع النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات (Fiscalía Especial Antidroga) على أطر التعاون القضائي وآليات الملاحقة القانونية لجرائم المخدرات.

وتأتي الزيارة في سياق جهود إدارة مكافحة المخدرات لتعزيز قدراتها وتطوير آليات عملها من خلال الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت في 22 من شهر تشرين الثاني الجاري إتلاف كميات كبيرة من المخدرات شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، وذلك وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، و‏بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.