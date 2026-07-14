النفط يرتفع 2 بالمئة مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز

photo 2026 07 14 08 42 17 النفط يرتفع 2 بالمئة مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اثنين في المئة اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.68 دولار بواقع اثنين بالمئة إلى 84.98 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.79 دولاراً للبرميل.

وقفز خام برنت 9.6 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ أيار 2020.

وتشهد أسعار النفط حالياً أعلى مستوياتها منذ توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في 17 حزيران لإنهاء الحرب.

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