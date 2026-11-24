الدوحة-سانا

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً على نظيره التنزاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين بكرة القدم، تحت 17 عاماً المقامة في قطر.

وجاء الهدف البرازيلي الوحيد عن طريق اللاعب ريتشارد ويندل في الدقيقة 15 ليمنح منتخبه ثلاث نقاط غالية.

وكان منتخب البرازيل فاز على منتخب إيرلندا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، ليتصدر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب الدومينيكان على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الدومينيكان فيرنانديز في الدقيقة 34 وفلورينتينو في الدقيقة 45، بينما أحرز منتخب تشيلي هدفه عن طريق بيريز في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب الدومينيكان المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.