مباحثات سورية ليبية لتسهيل حركة التبادل التجاري وتنسيق العمل الجمركي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، مع القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا وليد عمار، سبل تعزيز التنسيق في مجالات تعزيز العلاقات التجارية، بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق، اليوم الخميس، آليات تسهيل حركة التبادل التجاري، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والتجار، من كلا البلدين.

وناقش الجانبان أيضاً سبل تفعيل النقل البحري بين البلدين، سواء لنقل البضائع أو الركاب، بما يعزز حركة التبادل ويوفر خيارات نقل إضافية تسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد بدوي وعمار أهمية توسيع آفاق التعاون الفني وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز كفاءة العمل في قطاع المنافذ والجمارك في كلا البلدين.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة السورية في طرابلس سمير الشلبي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة، وتفعيل أطر التعاون، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والنقل الإقليمي.