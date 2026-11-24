نيويورك-سانا

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى تسخير الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، مع التحذير من مخاطر استخدامه في الحروب، والتأكيد على ضرورة حظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والروبوتات القاتلة التي تختار أهدافها وتزهق الأرواح دون تدخل بشري.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله، خلال إحاطة قدمها في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول تسوية النزاعات في عصر التغير التكنولوجي السريع: إن التقنيات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، توفر فرصاً هائلة، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر التقنيات التي لا تخضع لضوابط.

الذكاء الاصطناعي في خدمة السلام

وأوضح غوتيريش أن استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وإتاحته على نطاق واسع يمكن أن يسهم في تحسين حياة الناس، ويساعد في عمليات السلام والوساطة والمفاوضات من خلال الوصول إلى شرائح أوسع من السكان، مشدداً على أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل محل العلاقات الإنسانية والثقة التي يقوم عليها السلام وتسوية النزاعات.

ثلاثة مخاطر تهدد السلم والأمن

وحذر غوتيريش من ثلاثة مخاطر رئيسية ترتبط بالتقنيات الناشئة، أولها دخول الذكاء الاصطناعي إلى ساحات القتال واستخدامه في عمليات الاستهداف، مؤكداً أنه لا مكان للروبوتات القاتلة في المستقبل، وأن الآلات التي تختار الأهداف وتقتل دون تدخل بشري مرفوضة أخلاقياً وغير مقبولة سياسياً.

وجدد دعوته إلى البدء بصورة عاجلة في مفاوضات للتوصل إلى صك قانوني ملزم بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

ويتمثل الخطر الثاني، وفق غوتيريش، في تسارع انتشار المعلومات الكاذبة بفعل الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الهجمات التي تستهدف النساء وتهدف إلى إسكات السياسيات وصانعات السلام والقيادات، فيما يكمن الخطر الثالث في إطلاق سباق تكنولوجي خارج نطاق السيطرة، تغذيه المصالح التجارية والتنافس الجيوسياسي.

ودعا إلى تجنب تركز القوة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أيدي عدد محدود من الدول والشركات، وعدم السماح للانقسام في هذا المجال بتعميق الانقسامات الدولية، مشيراً إلى أهمية الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي والفريق العلمي الدولي المستقل المعني به.

تحذير من سيطرة الآلات على قرارات الحرب

من جانبها، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش من اقتراب العالم من مرحلة قد تصبح فيها حياة البشر خاضعة بالكامل لقرارات الآلات، مؤكدة أن التقنيات لا تضع حدوداً لنفسها في الحروب، وأن مسؤولية فرض هذه الحدود تقع على عاتق الدول.

ودعت سبولياريتش الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان بقاء البشر مسؤولين عن القرارات المتخذة في الحروب، محذرة من مخاطر الانتظار حتى تصبح هذه القدرات واسعة الانتشار أو يصعب إخضاعها لسيطرة فعلية.

وأشارت إلى أن أنظمة دعم اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تنتج قرارات استهداف واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن شركات التكنولوجيا، شأنها شأن الدول، تتحمل مسؤولية جعل ساحات المعارك أكثر أماناً للمدنيين.

وتتزايد الدعوات الدولية لوضع ضوابط قانونية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ولا سيما أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، في ظل المخاوف من تراجع الرقابة البشرية على قرارات استخدام القوة وما قد يترتب على ذلك من تهديد للمدنيين والقانون الدولي الإنساني.